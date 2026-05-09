El Ayuntamiento de Cáceres llamará a Jaime Jabato para sustituir a Encarna Solís

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cáceres ha tomado conocimiento este viernes de la renuncia al acta de concejala de Encarna Solís, después de su nombramiento como directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES). Ángel Orgaz, portavoz del equipo de gobierno, ha trasladado su "alegría y satisfacción" por la nueva responsabilidad que asumirá Solís y ha defendido que su trayectoria y perfil la convierten en una persona idónea para dirigir la sanidad pública extremeña.

Desde el ejecutivo local han destacado su "compromiso con la sanidad pública, su talante dialogante y su capacidad de trabajo", además de subrayar que quienes han trabajado con ella en el ayuntamiento conocen "lo gran persona que es". "Estamos convencidos de que el Servicio Extremeño de Salud está en las mejores manos", ha señalado Orgaz.

Procedimiento

La renuncia de Solís no será efectiva de forma inmediata en términos plenarios. El gobierno local ha explicado que el primer paso será que el pleno municipal tome conocimiento formal de la renuncia. Una vez producido ese trámite, se solicitarán las credenciales a la Junta Electoral Central para llamar al siguiente integrante de la candidatura del Partido Popular en las últimas elecciones municipales.

Ese siguiente nombre en la lista es Jaime Jabato, aunque desde el ayuntamiento han precisado que será entonces cuando deba decidir si asume o no el acta de concejal. "Nosotros no tenemos conocimiento de que eso se haya producido, porque primero es la toma de conocimiento en el pleno y el segundo paso será esa solicitud de credenciales por parte de la Junta Electoral", han indicado. Cabe recordar que actualmente es director general de Infraestructuras Deportivas de la Junta de Extremadura. En el caso de que no acepte, la siguiente en la lista sería Cristina Mena Toja.

Presupuestos

Solís seguirá siendo concejala hasta que el pleno tome conocimiento de su renuncia. En ese contexto, el gobierno local ha aclarado que podrá estar presente en la próxima sesión plenaria, en la que está prevista la votación de los presupuestos municipales.

Preguntado por si su salida podría afectar a la aprobación de las cuentas, Orgaz ha restado importancia a esa posibilidad y ha recordado que el Partido Popular y Vox mantienen la mayoría absoluta en la corporación. Según han señalado, aunque el PSOE y Unidas Podemos mantengan su voto en contra, los grupos que sostienen al gobierno local conservan la mayoría suficiente para sacar adelante el presupuesto.

Salida hacia el SES

El nombramiento de Encarna Solís al frente del SES supone su salida del Ayuntamiento de Cáceres, donde ha formado parte del equipo de gobierno y ha estado vinculada al área social en las concejalías de Asuntos Sociales, Mujer, Igualdad y LGTBI.

Además, Orgaz ha informado de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de varias convocatorias de subvenciones del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, entre ellas las dirigidas a asociaciones de mayores, entidades que desarrollan proyectos de igualdad y lucha contra la discriminación LGBTI, y organizaciones no gubernamentales con proyectos de sensibilización social y educación para la ciudadanía global.

El relevo queda ahora pendiente de los trámites administrativos y plenarios. Hasta que se complete el procedimiento, Solís conservará su condición de concejala y Jaime Jabato permanecerá como el nombre llamado a cubrir la vacante en caso de aceptar el acta.