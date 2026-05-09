Cuando Cáceres brilló en 1965: del Premio Nadal a la apertura de Galerías Pedrazo

Durante el año 1965, la provincia de Cáceres vivió una etapa especialmente destacada en el ámbito cultural y social, con varios acontecimientos que dejaron huella en la memoria colectiva.

Premio Nadal, arte en Bonn y reconocimiento histórico en Casatejada

En enero de aquel año, el escritor cacereño Alfonso Martínez, natural de Navalmoral de la Mata, consiguió uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos del país al alzarse con el Premio Nadal gracias a su novela El miedo y la esperanza. El galardón situó al autor extremeño en el panorama nacional y supuso un motivo de orgullo para toda la provincia. Tan solo un mes después, el joven artista cacereño José Masa Solís dio un importante paso en su trayectoria profesional al exponer su obra en la Universidad de Bonn, llevando el nombre de Cáceres más allá de las fronteras españolas. En esas mismas fechas también se produjo un importante reconocimiento patrimonial: la iglesia de San Pedro Advíncula, situada en la localidad de Casatejada, fue declarada monumento histórico-artístico, reforzando así el valor cultural e histórico del municipio.

Premios, ilusión y nuevas aperturas en la ciudad

El año concluyó igualmente con noticias curiosas y acontecimientos destacados. En diciembre, la pequeña cacereña María José Barbancho Cisneros, de tan solo diez años, resultó agraciada con una tableta de Crunch Oro, hecho que despertó gran expectación en la ciudad. Pocos días después, abrió sus puertas Galerías Pedrazo, establecimiento situado en el número 27 de la calle Donoso Cortés, que comenzó entonces su andadura comercial en Cáceres.