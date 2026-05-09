Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaciendaPresupuesto de CáceresCáceres barrio a barrioEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Nuestro pasado

Cuando Cáceres brilló en 1965: del Premio Nadal a la apertura de Galerías Pedrazo

La década de los sesenta dejó importantes noticias en la provincia, con nombres propios de la cultura, el patrimonio y la vida cotidiana cacereña

Portada del libro 'El miedo y la esperanza'.

Portada del libro 'El miedo y la esperanza'. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Durante el año 1965, la provincia de Cáceres vivió una etapa especialmente destacada en el ámbito cultural y social, con varios acontecimientos que dejaron huella en la memoria colectiva.

Premio Nadal, arte en Bonn y reconocimiento histórico en Casatejada

En enero de aquel año, el escritor cacereño Alfonso Martínez, natural de Navalmoral de la Mata, consiguió uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos del país al alzarse con el Premio Nadal gracias a su novela El miedo y la esperanza. El galardón situó al autor extremeño en el panorama nacional y supuso un motivo de orgullo para toda la provincia. Tan solo un mes después, el joven artista cacereño José Masa Solís dio un importante paso en su trayectoria profesional al exponer su obra en la Universidad de Bonn, llevando el nombre de Cáceres más allá de las fronteras españolas. En esas mismas fechas también se produjo un importante reconocimiento patrimonial: la iglesia de San Pedro Advíncula, situada en la localidad de Casatejada, fue declarada monumento histórico-artístico, reforzando así el valor cultural e histórico del municipio.

Noticias relacionadas y más

Premios, ilusión y nuevas aperturas en la ciudad

El año concluyó igualmente con noticias curiosas y acontecimientos destacados. En diciembre, la pequeña cacereña María José Barbancho Cisneros, de tan solo diez años, resultó agraciada con una tableta de Crunch Oro, hecho que despertó gran expectación en la ciudad. Pocos días después, abrió sus puertas Galerías Pedrazo, establecimiento situado en el número 27 de la calle Donoso Cortés, que comenzó entonces su andadura comercial en Cáceres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida
  2. José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador
  3. Un camión arrolla a la mítica estatua de Leoncia de la Plaza de San Juan de Cáceres
  4. El colegio Diocesano de Cáceres denuncia y despide a una profesora de su guardería por presuntos malos tratos a menores de 3 años
  5. Estos son los conciertos de la Feria de Cáceres: una oferta musical 'gratuita y de calidad
  6. Dos monjas embisten con su coche a una furgoneta y obliga a la Policía Local de Cáceres a cortar la calle Catedrático Antonio Silva
  7. Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía
  8. Un camión arde en plena ciudad monumental de Cáceres y provoca una gran humareda

Cuando Cáceres brilló en 1965: del Premio Nadal a la apertura de Galerías Pedrazo

Cuando Cáceres brilló en 1965: del Premio Nadal a la apertura de Galerías Pedrazo

Qué hacer en Cáceres este sábado: limpieza ciudadana, arte contemporáneo y música en Womad

Qué hacer en Cáceres este sábado: limpieza ciudadana, arte contemporáneo y música en Womad

El médico Antonio Sánchez sustituye a Encarna Solís al frente del Área de Salud de Cáceres

El médico Antonio Sánchez sustituye a Encarna Solís al frente del Área de Salud de Cáceres

Atrio lanza su propio vino con fines solidarios firmado por el influyente enólogo Telmo Rodríguez

Atrio lanza su propio vino con fines solidarios firmado por el influyente enólogo Telmo Rodríguez

Una enfermedad silenciosa que afecta al intestino entre los 15 y los 40 años: el doctor Carpio explica en Cáceres los principales aspectos y avances en su tratamiento

Una enfermedad silenciosa que afecta al intestino entre los 15 y los 40 años: el doctor Carpio explica en Cáceres los principales aspectos y avances en su tratamiento

La luz que se va a generar en Malpartida de Cáceres llegará a 25.000 hogares de toda España

La luz que se va a generar en Malpartida de Cáceres llegará a 25.000 hogares de toda España

La autovía Cáceres-Portugal: las claves económicas y sociales que empujan la protesta del 20 de mayo

La autovía Cáceres-Portugal: las claves económicas y sociales que empujan la protesta del 20 de mayo

Así avanzan las obras del Museo: Cáceres descubre la nueva estructura del ascensor exterior

Así avanzan las obras del Museo: Cáceres descubre la nueva estructura del ascensor exterior
Tracking Pixel Contents