Qué hacer en Cáceres este sábado: limpieza ciudadana, arte contemporáneo y música en Womad

Diversas opciones e iniciativas medioambientales en la ciudad.

Batida de limpieza en el Paseo Alto este sábado

Este sábado, 9 de mayo, de 10.45 a 12.15 horas, tendrá lugar una nueva batida de limpieza junto a la ermita del Paseo Alto. La iniciativa contará con la participación del colectivo Limpia Cáceres y del grupo Scout Azimut 493, que volverán a unir fuerzas para colaborar en la limpieza y el cuidado de la ciudad. La actividad busca fomentar la concienciación medioambiental y la participación ciudadana en la conservación de los espacios públicos.

El Museo Helga de Alvear organiza un taller creativo

El Museo Helga de Alvear de Cáceres acogerá este sábado, 9 de mayo, a las 12.00 horas, un taller creativo centrado en el arte contemporáneo. La actividad tendrá una duración aproximada de 90 minutos y el punto de encuentro será la recepción del museo. La propuesta invita a los asistentes a explorar ideas, técnicas y procesos creativos relacionados con las exposiciones del centro, a través de una experiencia participativa y práctica. Con este tipo de iniciativas, el museo busca fomentar la experimentación artística y la reflexión en torno al arte contemporáneo, ofreciendo una forma dinámica y accesible de acercarse a la cultura.

Jorge Navarro actuará en la Plaza de Santa María dentro del 'Womad Cáceres'

El cantante y compositor Jorge Navarro actuará este sábado 9 de mayo en la Plaza de Santa María de Cáceres, dentro de la programación del Womad Cáceres. El concierto se celebrará de 13.30 a 14.30 horas. El artista, vinculado al folk y al rock de autor, destaca por unas composiciones en las que la palabra y el cuidado poético tienen un papel protagonista. Su trayectoria le ha llevado a participar en programas especializados de Radio 3 y a compartir escenario con músicos como Anni B. Sweet, Kiko Veneno o Lichis. En 2024 publicó el EP San Cayetano, trabajo que le valió una nominación a Mejor Disco en los Premios de la Música de Extremadura. Además, sus recientes sencillos El huracán y Shakespeare & Co. han impulsado una nueva etapa artística en su carrera.