Carolina 'La Chispa' lleva el calor del flamenco a un Womad más frío en Cáceres

El cante de Carolina 'La Chispa' ha puesto esta tarde una nota de calor flamenco en un Womad más frío de lo habitual. La cantaora emeritense ha llevado su voz a la plaza Mayor dentro de una programación que ha ido ganando intensidad desde el mediodía y que todavía mira hacia una noche larga en el casco histórico. La artista ha puesto el acento extremeño a una jornada que aún tiene por delante los conciertos de BIM, Islandman, Steam Down, Shanghai Restoration Project feat. Tebza Majavane y de Balkan Paradise Orchestra.

La climatología, que había marcado parte de las previsiones del festival, ha respetado finalmente el desarrollo de la jornada. La música ha avanzado sin sobresaltos en los distintos escenarios del casco histórico, aunque el ambiente está siendo más contenido y con menos afluencia de público que en ediciones anteriores.

Antes de que el bailaor Diego Andújar abriera el escenario principal con otra propuesta flamenca, la programación del sábado ha tenido su primer pulso en la plaza de Santa María, un espacio al que esta edición ha vuelto a reservar un papel destacado para el talento local. Allí han actuado a lo largo del día Jorge Navarro, Dominique Atsama y Canchalera.

El foco se ha trasladado después a la plaza Mayor, donde Andújar ha abierto el tramo de tarde a las 18.20 horas. Tras él ha llegado Carolina Fernández, más conocida como 'La Chispa', que ha llevado el quejío flamenco a un cartel dominado por el cruce de ritmos, procedencias y sonidos.

La noche que queda

El festival enfila ahora una tarde noche repartida entre la plaza Mayor y San Jorge. BIM está previsto a las 21.00 horas, mientras que Islandman actuará en la plaza de San Jorge una hora más tarde. Después, Steam Down tomará la plaza Mayor a partir de las once.

La medianoche abrirá otro cambio de escenario. Shanghai Restoration Project feat. Tebza Majaivane actuará en San Jorge a las doce, antes de que Balkan Paradise Orchestra cierre la jornada del sábado en la plaza Mayor, de una a dos de la mañana, como uno de los nombres destacados de esta edición.

El cierre, este domingo

Después de la noche grande de la 33ª edición del festival, Womad Cáceres encarará este domingo su última jornada. El cierre no tendrá conciertos de grupos programados, sino el tradicional pasacalles por el casco histórico. La preparación comenzará a las 16.00 horas en la plaza de San Jorge y el recorrido se desarrollará entre las 17.00 y las 17.45 horas.

Así, el festival mantiene su fórmula de siempre: música, calle y mezcla cultural. Este sábado, en medio de un ambiente más frío, Carolina 'La Chispa' ha puesto el punto de calor flamenco a una jornada que todavía tiene por delante varias horas de músicas del mundo antes de echar el cierre definitivo el domingo.