Una enfermedad silenciosa que afecta al intestino entre los 15 y los 40 años: el doctor Carpio explica en Cáceres los principales aspectos y avances en su tratamiento

El médico especialista en aparato digestivo Daniel Carpio López se encuentra este fin de semana en Cáceres para impartir un curso centrado en el impacto de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Procedente del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, su estancia en la ciudad se enmarca en esta actividad formativa dedicada a una patología crónica aún poco conocida. Aprovechando su participación como ponente, ha sido entrevistado por este periódico para profundizar en los principales aspectos de la enfermedad y en los avances en su abordaje.

"La Enfermedad Inflamatoria Intestinal es una enfermedad crónica del tubo digestivo que provoca una inflamación persistente, que puede mantenerse de forma continua o aparecer en brotes a lo largo del tiempo. No es algo puntual como una gastroenteritis, que desaparece una vez se resuelve el episodio, sino una patología que acompaña al paciente durante toda la vida. Los síntomas pueden ser constantes o presentarse de manera intermitente durante meses o incluso años. Dentro de este grupo de enfermedades se incluyen principalmente dos grandes patologías: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa", explica Carpio.

La complejidad del origen de la enfermedad

Asimismo, el experto señala que, en la actualidad, no se conoce con certeza la causa de estas enfermedades. "La hipótesis en la que más se trabaja actualmente es que se trata de una alteración en la respuesta del sistema inmunitario frente a la microbiota intestinal. Todos tenemos en el intestino millones de bacterias que forman parte de esa microbiota, con las que el organismo convive de manera habitual y a las que reconoce como propias, sin considerarlas una amenaza. En la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, se cree que por algún motivo, ya sea por cambios en esa microbiota o por una respuesta inmunitaria alterada, el sistema de defensa reacciona de forma inadecuada, provocando una inflamación mantenida en el tiempo. Es como si el cuerpo atacara de manera continua a unas bacterias que, en realidad, deberían ser compatibles con él. Aunque existen muchos estudios y datos que apoyan esta idea, todavía no está demostrado de forma definitiva. Por eso, en la actualidad se considera que la causa es desconocida y probablemente multifactorial".

Principales síntomas y grupos de edad

En cuanto a los síntomas, Carpio señala que los más frecuentes son la diarrea crónica y el dolor abdominal persistente, que en muchos casos pueden ir acompañados de sangrado en las heces. Se trata de un cuadro que se mantiene en el tiempo o que aparece en episodios recurrentes a lo largo de los meses o años. Asimismo, explica que aproximadamente el 80 % de los diagnósticos se realizan entre los 15 y los 40 años, lo que la convierte en una enfermedad que aparece principalmente en edades jóvenes. No obstante, también puede detectarse en pacientes más pequeños e incluso en personas de más de 60, 70 u 80 años, aunque estos casos son menos frecuentes.

Impacto en la calidad de vida

En relación con el impacto en el día a día, el experto explica que la Enfermedad Inflamatoria Intestinal no solo tiene consecuencias físicas, sino que también afecta de forma importante a la calidad de vida de los pacientes desde el punto de vista psicológico, social, laboral y educativo. Señala que, además, suele aparecer en una etapa clave del desarrollo personal, cuando muchas personas están construyendo su proyecto de vida, lo que puede generar una interferencia significativa en su rutina. Situaciones como la necesidad urgente de ir al baño de forma constante pueden condicionar las actividades sociales, el tipo de trabajo elegido o incluso la posibilidad de viajar con autonomía.

Avances terapéuticos

Por último, en los últimos años se han desarrollado diversos tratamientos y alternativas. "En la actualidad, contamos con distintos tipos de tratamientos. Por un lado, están los convencionales, como los antiinflamatorios dirigidos al intestino y los fármacos inmunosupresores, que actúan reduciendo la actividad del sistema inmune. Sin embargo, el grupo más importante hoy en día son los fármacos biológicos, que permiten bloquear de forma más selectiva determinados mecanismos de la respuesta inmunitaria implicados en la enfermedad. A día de hoy no podemos hablar de una curación definitiva, pero sí de un control eficaz de la patología. Gracias a estos tratamientos, los pacientes pueden no presentar síntomas ni signos de inflamación en el intestino o en las pruebas médicas. En la mayoría de los casos, se requiere un tratamiento crónico, pero esto permite recuperar y mantener una buena calidad de vida".