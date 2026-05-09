Lorenzo Santamaría en Cáceres: horario, apertura de puertas y todos los detalles del concierto en el Palacio de Congresos

Propuestas diversas para todos los públicos en la ciudad.

Lorenzo Santamaría actuará este domingo en el Palacio de Congresos de Cáceres

El cantante Lorenzo Santamaría ofrecerá un concierto este domingo, 10 de mayo, a las 19.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres. Con una amplia trayectoria en la música española, Lorenzo Santamaría se convirtió en una de las voces más reconocidas de las décadas de los 70 y 80 gracias a temas románticos y melódicos que marcaron a varias generaciones. El artista alcanzó gran popularidad con canciones como Para que no me olvides, consolidándose como uno de los referentes de la canción ligera en España.

A lo largo de su carrera ha compaginado la música con apariciones en televisión y giras por distintos escenarios del país, manteniéndose como una figura muy querida por el público. El concierto en Cáceres repasará algunos de los temas más conocidos de su repertorio. Todavía quedan entradas disponibles para disfrutar del concierto en directo. Los precios son de 35 euros en el patio de butacas, 30 euros en el anfiteatro central y 25 euros en el anfiteatro lateral.

Entradas aún disponibles. / Palacio de Congresos de Cáceres.

El Museo de Pedrilla acoge el espectáculo 'Bollywood Dance' con Ney Bambú

El Museo de Pedrilla será escenario este domingo 10 de mayo del evento Bollywood Dance, una propuesta dirigida por la bailarina Ney Bambú, que se celebrará de 12.00 a 13.00 horas. Formada desde joven en teatro y ballet, Ney Bambú inició su trayectoria como docente de danza oriental y Bollywood en Málaga en 2008. Posteriormente amplió su formación en artes escénicas en ciudades como Londres y París, además de la Costa del Sol, desarrollando una carrera como bailarina, coreógrafa y directora de espectáculos. En 2018 regresó a Cáceres, donde fundó su propia academia de danza, El Espacio Bambú, consolidando su apuesta por la difusión de las danzas orientales y contemporáneas.

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Reggae y fusión en el Corral Fusión del 'Womad Cáceres' este domingo

El espacio Corral Fusión del Womad Cáceres acogerá este domingo, de 15.00 a 17.00 horas, una nueva sesión musical dentro de su programación de 2026. A las 15.00 horas será el turno de Cool Up & Sherlock Horns + DJ 121, un proyecto de reggae con sección de metales formada en Cáceres. La propuesta combina bases rítmicas del reggae con arreglos de viento en directo y la selección musical de DJ 121, ofreciendo un formato híbrido entre banda y sesión electrónica. El evento se enmarca en la programación paralela del festival, centrada en la fusión de estilos y en la creación de espacios musicales abiertos y participativos.