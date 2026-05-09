La luz que se va a generar en Malpartida de Cáceres llegará a 25.000 hogares de toda España

La electricidad que genere la planta fotovoltaica Arco I, situada entre Malpartida de Cáceres y Arroyo de la Luz, podrá incorporarse pronto a la red eléctrica a través de la subestación de Cáceres. La instalación, promovida por X-Elio, tiene una potencia prevista de 50 megavatios, una capacidad que equivale aproximadamente al consumo de unos 25.000 hogares y está previsto que las obras de las conducciones eléctricas concluyan en los próximos meses.

El proyecto no termina, por tanto, en los paneles solares instalados junto a la EX-207. Para que esa energía pueda salir de la planta y llegar al sistema eléctrico, ha sido necesario construir una línea de evacuación entre Arco I y la subestación cacereña, situada en las inmediaciones de la Universidad Laboral. Esa obra la está ejecutando el Grupo Incalexa en UTE con Gévora y ha tenido una tramitación más lenta de lo previsto por la complejidad del trazado, en el que han intervenido permisos municipales, afecciones urbanísticas, carreteras y patrimonio.

La planta fotovoltaica Arco I de Malpartida de Cáceres creará 300 puestos de trabajo y abastecerá a 20.525 hogares cada año / Jorge Valiente

"El punto de acceso que le dieron cuando solicitaron los permisos de explotación de la planta fue el punto de acceso de la subestación de Cáceres", ha explicado Sergio Miguel Calvo, General Manager de la Unidad Estratégica de Negocios de Flexibilidad del Sistema Eléctrico de Grupo Incalexa. Esa autorización es la que obliga a llevar hasta allí la energía generada en Arco I.

Dos tramos hasta Cáceres

La conexión se ha dividido en dos grandes partes. La primera es aérea y va desde la subestación de la planta solar hasta Aldea Moret. Ese tramo cuenta con 57 apoyos. Los primeros 18 corresponden únicamente a Arco I, mientras que a partir de ese punto está previsto que se sume en el futuro la línea de evacuación de otra planta proyectada en el entorno de Arroyo de la Luz y Malpartida de Cáceres, vinculada a otra empresa.

Desde Aldea Moret hasta la subestación de Cáceres, la evacuación pasa a ser subterránea. Ese es el tramo que ha generado más dificultad, porque discurre por un ámbito afectado por la nueva Ronda Sur, por la carretera de Miajadas y por zonas que todavía no han sido cedidas plenamente al Ayuntamiento de Cáceres. Según ha detallado Calvo, la obra ha tenido que adaptarse a esos condicionantes para no invadir espacios que aún dependen de carreteras y para encajar el trazado definitivo con los distintos proyectos viarios en ejecución. La consecuencia ha sido un desbloqueo por fases: primero la parte privada, después el tramo condicionado por la licencia de Malpartida y, ya en abril, la autorización correspondiente al término municipal de Cáceres.

La planta, casi terminada

La planta fotovoltaica Arco I fue presentada en 2024 como el séptimo proyecto de energías renovables de X-Elio en Extremadura. La inversión anunciada entonces fue de 41 millones de euros, con 73.000 módulos fotovoltaicos repartidos en 81 hectáreas y una producción de 50 megavatios de energía sostenible. La compañía estimó en aquel momento la creación de 300 puestos de trabajo durante su desarrollo.

Ahora, según la información trasladada por la empresa responsable de la línea de evacuación, la planta y su propia subestación están prácticamente finalizadas. El montaje de los módulos se había ralentizado por la demora de los permisos de la conexión, pero el proyecto ha vuelto a avanzar una vez desbloqueados los trámites pendientes.

La previsión con la que trabaja Incalexa es terminar su parte de la obra antes de noviembre. "La planta se tiene que conectar este año", ha señalado el técnico, que ha insistido en que la actuación ya se encuentra "desbloqueada" y con los trabajos al cien por cien.

Energía para la red

La producción de Arco I no abastecerá de manera directa a un barrio o a un municipio concreto. La electricidad se evacuará hasta la subestación de Cáceres y desde ahí se incorporará a la red, por lo que podrá distribuirse según las necesidades del sistema eléctrico. La equivalencia de 25.000 hogares sirve para dimensionar el alcance de una planta que, aunque se levanta en el entorno de Malpartida, tendrá impacto energético más allá de la comarca.

La línea de evacuación permitirá así que la energía generada en Arco I salga de la planta y llegue a la subestación de Cáceres, una pieza imprescindible para que el proyecto renovable entre en funcionamiento. La obra, que ha atravesado una tramitación especialmente compleja por su paso hacia la capital, encara ya su fase final después de meses de desbloqueos parciales.