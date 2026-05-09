El médico Antonio Sánchez sustituye a Encarna Solís al frente del Área de Salud de Cáceres

El médico Antonio Sánchez Sánchez va a sustituir a Encarna Solís al frente de la gerencia del Área de Salud de Cáceres tras la partida de esta a la Junta de Extremadura para ser la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud.

Antonio Sánchez es médico del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres y ya pertenecía al equipo de la anterior gerente, siendo director asistencial de Cáceres en su equipo.

El nombramiento de Encarna Solís en este nuevo cargo en sustitución de Jesús Viles ha provocado un efecto dominó en los dos cargos que representaba. Además de este cambio al frente de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, Solís también era concejala del Ayuntamiento de Cáceres por el PP.

Adiós en el consistorio

Presentó su renuncia al acta el pasado martes. En el consistorio trabajaba en las áreas de Igualdad, Mujer, LGTBI y Asuntos Sociales, algunas de las más sensibles del ayuntamiento. Su partida supone que el ayuntamiento tendrá que llamar al siguiente en la lista, Jaime Jabato, que actualmente es director general de Infraestructuras Deportivas en la Junta de Extremadura.

Solís Pérez, diplomada en Enfermería por la Universidad de Extremadura, cuenta con una trayectoria vinculada al ámbito asistencial en Atención Primaria y Hospitalaria, así como experiencia previa en la gestión sanitaria regional como gerente del Área de Salud de Cáceres. Su llegada a la dirección del SES se produce en un momento de ajustes en la estructura orgánica de la sanidad extremeña, donde la continuidad de García Espada al frente de la cartera de Salud dota de estabilidad técnica a la gestión del departamento.

Nuevo Ejecutivo

El nuevo Ejecutivo de coalición de María Guardiola dio el pasado martes el primer paso para completar su estructura administrativa con la aprobación de los primeros decretos de ceses y nombramientos de la XII legislatura. La decisión permite empezar a cubrir el segundo escalón político de la Junta de Extremadura con 35 designaciones repartidas por prácticamente todas las consejerías.

El organigrama aprobado el pasado 30 de abril, en el primer Consejo de Gobierno de la nueva etapa política, fijó una estructura de 10 consejerías, dos de ellas vicepresidencias, y una administración que necesitará al menos 60 altos cargos para su funcionamiento. Por tanto, todavía quedan puestos por cubrir en varias áreas.

La batería de ceses responde en buena medida a la reorganización tras la entrada de Vox y a la desaparición, transformación o cambio de competencias de varias consejerías de la anterior legislatura. Los nombramientos aprobados en Consejo de Gobierno reflejan tanto la continuidad de perfiles de la etapa anterior como la incorporación de nuevos responsables en las áreas asumidas por Vox.