Ponzano ya está abierto en la calle Amberes de Cáceres y prepara su gran inauguración para el 22 con cortador de jamón, concierto y cocina en directo

Si este jueves el empresario Javier Mariscal inauguraba Dehesa Craft Beer@Bar en una cita que reunió a más de 150 invitados, el turno es ahora para Ponzano, otro local gastronómico y de tardeo situado también en la misma calle Amberes, en el barrio de Cabezarrubia, convertido ya en referente indiscutible del ocio en la ciudad de Cáceres. Ponzano ocupa el local donde durante años estuvo la panadería y bar cafetería Chefpan, que sirvió sus últimas cañas la pasada Navidad y que ha encontrado su relevo de la mano de la Sociedad Grupo Ponzano Hostelería e Inversión, que cuenta entre sus socios con el empresario de hostelería Isaac Amaya.

Ponzano abrió la tarde de ayer viernes, 9 de mayo, a eso de las cuatro. Para hoy, a partir de la una habrá pinchos y buena música. Pero la gran inaguración se celebrará justo dos semanas después, el viernes, 22 de mayo, ante 317 invitados (acudirán representantes de la sociedad cacereña, además de amigos y allegados y el objetivo es hacerlo con algún tributo musica a grupos que representen a un amplio espectro generacional).

El equipo que conforma Ponzano, en la calle Amberes. / Cedida a El Periódico

No faltarán cortadordes de jamón, cóctail y cocina en directo. El establecimiento trabajará toda la franja horaria desde los desayunos hasta las copas, aunque se centrará en el tardeo emergente que se ha asentado en el barrio de Cabezarrubia con otros negocios de éxito como Avalon, La Reina y el propio Dehesa Craft Beer@Bar

No faltarán los conciertos, los djs, y las sobremesas que se alargarán con la intención de que el cliente no busque otro establecimiento para tomar la primera o la segunda copa sino que la estancia en Ponzano se prolongue. El negocio es una realidad gracas a un proyecto diseñado por la empresa ARC y que ha llevado a buen puerto la constructora Kualitex. El local se ha sometido a una remodelación integral y el resultado ha sido espectacular: un local versátil, en la línea de los que existen en Madrid, con cristalería en negro, combinando con los blancos y madera wengué. Cuenta con luces y ambiente calidos.

Cuenta con 12 trabajadores, entre el equipo de barra y cocina, bajo la batuta de Isaac Amaya, un joven emprendedor, dinámico, que conoce un negocio en el que lleva desde su más temprana juventud y que ha sabido tener visión al poner el foco en una de las áreas urbanas gastronónica con mejor proyección de la capita

Sotogrande

Ponzano es solo la primera parte de este proyecto, porque la sociedad ha adquirido también el local que Chefpan dedicaba al almacén y lo dividirá en dos para montar otro establecimiento, que se llamará Sotogrande y que se centrará en el verano, estación en la que está prevista su apertura. En definitiva, se trata de dos locales simétricos que suman 200 metros cuadrados cada uno (400 en total) y que estarán perfectamente diferenciados.

La iniciativa viene a corroborar el éxito de la hostelería en Cáceres como sector que tiene potencial y que genera empleo. En este caso, se contratarán a seis camareros, dos extras y de cuatro a cinco profesionales de la cocina.