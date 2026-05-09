Voldemort y los croissants a la plancha de la avenida del Brocense de Cáceres

La avenida de El Brocense une la plaza de Colón con la avenida de Pablo Naranjo, dos personajes que dejaron una impronta fundamental en la ciudad. El primero, Francisco Sánchez de Las Brozas, conocido como el Brocense y, en latín, como Franciscus Sanctius Brocensis (Brozas, Cáceres, 1523-Salamanca, 1601), fue un humanista y un importante gramático español. Sus padres eran Francisco Núñez y Leonor Díez y él pudo estudiar gracias a la ayuda de unos tíos suyos, porque su familia no era acomodada. Empezó en Évora, donde aprendió latín y humanidades, y luego en Lisboa. En esta última ciudad estuvo al servicio de los reyes Catalina y Juan III. Permaneció en la corte del reino portugués hasta la muerte de la princesa en 1545. Por deseo de sus tíos fue a la Universidad de Salamanca, donde prosiguió sus estudios, sin finalizarlos, de Artes y Teología.

En los últimos años de su vida fue procesado por la Insquisición a causa, dice Menéndez Pelayo, «de su incurable manía de meterse a teólogo y mortificar a sus compañeros, los teólogos de la Universidad...» y por su fervor antiaristotélico y erasmista, sobre todo en su obra- Su primer encontronazo con la Inquisición tuvo lugar en 1584, tras ser denunciado por un clérigo y un estudiante, aunque esta vez fue exculpado. Su tremenda capacidad crítica (para él la mayor autoridad es la razón) y su inconformismo con la autoridad provocaron que los censores restringieran la circulación y divulgación de sus obras. Una década después de jubilarse, en 1595, a causa de las denuncias de un teólogo, un monje benedictino y un abad, comenzó un nuevo proceso inquisitorial, interrumpido esta vez solamente por su muerte: falleció el 5 de diciembre de 1600, cumpliendo el arresto domiciliario que la Inquisición le había impuesto. Tuvo tres encuentros con la Inquisición: uno, ya citado, en 1584, del que salió absuelto. El segundo en 1595, ya jubilado, y el tercero en 1600, que se vio interrumpido antes de haber sido resuelto por la muerte de Sánchez a los 78 años

El segundo de los personajes es Pablo Naranjo Porras. Catedrático de Instituto, ingresó en la Juventudes Socialistas en 1933. Al producirse el golpe de Estado de julio de 1936 estudiaba Filosofía y Letras en Madrid. Se incorporó a las milicias populares en el 5º Regimiento combatiendo en el frente de Somosierra donde resultó herido de gravedad. Al recibir el alta, formó parte del ejército republicano en el que alcanzó la graduación de teniente en el frente de Málaga donde fue hecho prisionero en 1938. Fue condenado a muerte en Consejo de Guerra, pena que le fue conmutada por la inferior de 30 años de reclusión. Salió en libertad condicional en 1941. Se dedicó a la enseñanza siendo profesor en los Colegios San Antonio de Padua (Cáceres), Fundación Rosendo Galán (Montánchez) y Academia Nebrija (Miajadas) y profesor de instituto en El Brocense. Ya como catedrático de Geografía e Historia dio clases en los institutos de Valencia de Alcántara; Torrijos (Toledo) y finalmente en Norba Caesarina en el que se jubiló. Ingresó en el PSOE en noviembre de 1976, siendo secretario de Formación Provincial del PSOE de Cáceres y participando, junto a Pablo Castellano, en la reorganización del socialismo en dicha provincia. Fue elegido senador por Cáceres en las elecciones generales de junio de 1977 y concejal del ayuntamiento en las elecciones municipales de abril de 1979, aunque dejó el cargo en 1980 por motivos de salud. Falleció en 1997.

No es de extrañar que dos avenidas tan señeras de la capital estén dedicadas a estos dos ilustres de la historia de nuestra capital. Hoy recorremos, pues, esa avenida del Brocense, atravesada por el magnífico parque del Rodeo, diseñado por otro magnífico: el arquitecto Ángel González (Cáceres, 1945). A él se debe esta joya de 11 hectáreas que antes fue campo de fútbol, refugio de escombreras, escenario del mercado franco y hasta acogio la Feria de Mayo y la de San Miguel y el tradicional mercado de ganado. El Rodeo se convirtió en centro de las transacciones de ganado a finales del siglo XIX, según recoge Germán Sellers en 'Cáceres visto por un periodista'. Y aquí permanecieron hasta la década de los setenta. Muchos cacereños recuerdan todavía el recinto lleno de rebaños de cabras y salpicado de casetas instaladas por el casino de La Concordia o la Cervecería Castaño.

El templete

La historia más reciente de El Rodeo comenzó a escribirse el 18 de octubre de 2001, con la inauguración de la obra dirigida por Ángel González siendo alcalde José María Saponi. La construcción de este parque era una vieja aspiración de la ciudad. En 1998 comenzó a tomar forma, después de que el ayuntamiento convocara un concurso público para elegir proyecto técnico. El parque de González incluía un lago con cascada, paseos, carril bici, una réplica del templete de la Montaña, jardines, zona de juegos, pasarelas de madera y nuevos viales, como la avenida de Pablo Naranjo, que permitía unir la avenida de Cervantes con la Ronda de San Francisco. Es un parque muy amplio y muy variado por la topografía del terreno. Es mucho más urbano que el del Príncipe porque entras en él casi sin darte cuenta. Hay que tener en cuenta que está muy próximo a dos dotaciones públicas muy frecuentadas: el Hospital San Pedro de Alcántara y la Ciudad Deportiva. Lo bonito es que cada año va a estar mejor porque la vegetación va creciendo. En el Rodeo hay más de 8.000 plantas de 127 especies distintas, según la información facilitada por Canal de Isabel II, la empresa encargada de su mantenimiento.

Fotogalería | Avenida de El Brocense de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Desde la avenida se divisa la Ciudad Deportiva, su punto final. El origen de la Ciudad Deportiva de Cáceres se remonta a 1946, cuando la Delegación Provincial de Sindicatos presentó un proyecto para la construcción de un "Parque de Deportes y Educación y Descanso" en los terrenos utilizados desde el siglo XIX como local de la feria y donde se había realizado la Exposición de Productos Provinciales desde 1940, con dimensión de 46.000 metros cuadrados. La promoción formaba parte de los intentos de control social de la Obra Sindical de Educación y Descanso, enfocándose en el desarrollo físico y cultural de la población. La Ciudad Deportiva Sindical llevaría por nombre José Sanz Catalán, Delegado Provincial de Sindicatos en Cáceres y valedor de la idea de su construcción.

Según Fernando Jímenez Berrocal , se pretendía construir el complejo deportivo en dos fases: la primera englobaba piscina, campo de fútbol, gimnasio, campos de baloncesto y tenis; en la segunda se planeaba un frontón, un hogar del productor/salón de fiestas, un jardín infantil y obras generales. El complejo fue proyectado por el arquitecto Fernando Hurtado Collar . La financiación del proyecto corrió a cargo de la Delegación Nacional de Sindicatos, del Ayuntamiento de Cáceres, de la Diputación Provincial y del Gobierno Civil. Según comentó Carlos Sánchez Franco en 2024, los terrenos fueron cedidos por el consitorio.

Las obras empezaron en 1947 y el campo de fútbol fue inaugurado dos años después, el 2 de octubre de 1949. En 1950, se planeó la construcción de una pista hípica en la "Ciudad Deportiva de Educación y Descanso", según proyecto del arquitecto municipal Ángel Pérez, justificada por la expresión adquirida por ese deporte en la feria de Cáceres. Además, se afirmaba que la obra podría contribuir a paliar el paro obrero. Mientras tanto, esa zona fue ocupada por una piscina cubierta climatizada y un pabellón. En las décadas iniciales también fueron construidas piscinas exteriores, muy utilizadas por las clases populares en verano, un frontón y pistas de tenis.

La transición a la Democracia significó la eliminación de vinculación del complejo deportivo al sindicalismo. Desde 1999, está gestionado por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. El año anterior la ciudad deportiva había sido catalogada como Centro de Tecnificación Deportiva por el Consejo Superior de Deportes. Hasta 2024, hubo remodelaciones e intervenciones en los edificios y el complejo, que cuenta con más de 60.000 metros cuadrados. Según relata Carlos Sánchez Franco, los edificios del conjunto han sido bastante intervenidos y remodelados, de manera que solo algunos recintos como el campo de fútbol y las piscinas exteriores, el pórtico de entrada y parte de los muros de cerramiento del complejo recuerdan su pasado.

El hospital y el San Francisco

El Hospital San Pedro de Alcántara es otro de los lugares que se divisan desde esta simbólica avenida. Inaugurado el 14 de junio de 1956 con la denominación Residencia Sanitaria San Pedro de Alcántara, no es sino a partir de 1978 y tras la creación del Insalud, cuando se denominará como Hospital San Pedro de Alcántara. En 1959 se abre la Escuela de Enfermeras en la planta 4ª, hasta que en 1971 se haga la primera ampliación del edificio que albergará más zonas de hospitalización, el servicio de Rehabilitación y las dependencias de la nueva escuela.

En 1981 se construye el edifico anexo que se destina a Materno-Infantil y en el que se abrirá en 1985 y por primera vez el servicio de Urgencias. A partir de 1996 y debido a la modernización y crecimiento de los servicios sanitarios, comienzan las obras de remodelación que afectan a todo el edificio y que concluirán en 2006. El Hospital ofrece una amplia cartera de servicios excepto Nuerología y los servicios médico quirúrgicos que se proporcionan desde el Hospital Universitario de Cáceres. Para acudir en autobús: Línea 7 y Línea 8

Junto a él, la Institución Cultural El Brocense de la Diputación Provincial de Cáceres, que tiene su sede en las dependencias del antiguo y espléndido Monasterio San Francisco el Real, situado al mediodía y extramuro de la ciudad monumental, al borde de la calzada romana conocida como Vía de la Plata. Se inicia su singladura histórica en el año 1472, en el que un fraile emprendedor y tenaz, Pedro Ferrer, supera los obstáculos legales existentes para la fundación de un convento franciscano, protegido por un corregidor infiuyente y poderoso, Diego García de Ulloa, que vence la prohibición a ceder bienes raíces al clero regular, tal y como lo ordenaba el Fuero otorgado por Alfonso IX a la villa de Cáceres tras su reconquista en 1227.

La pintada de Voldemort. / Miguel Ángel Muñoz

Tramitada la Bula de Fundación por el Obispo de Coria, Iñigo Manrique de Lara y aprobada por el Papa Sixto IV, el 3 de diciembre de 1472, se inicia la construcción del Monasterio con unas proporciones y magnificencia impropias de la austeridad franciscana. Los gastos corrieron a expensas de la nobleza y del mecenazgo de los Reyes Católicos y del Cardenal Mendoza, cuyas armes lucen en el ábside y crucero de la iglesia. Las capillas del templo y de los claustros son auténticos panteones donde reposan eternamente las familias más linajudas de la nobleza cacereña: Ulloa, Ovando, Rocha, Figueroa, Golfín, Peña, Aldana, Torres, Carvajal, Sánchez, Paredes, Blázquez, Saavedra, Mayoralgo, Porcallo... Toda la heráldica cacereña está representada en los más de cien blasones existentes.

La Desamortización de Mendizábal

Con la Ley de Desamortización de Mendizábal, la exclaustración de los frailes acabó con la fioreciente vida del cenobio, que sirvió para los más variados menesteres: Cuartel, Hospital, Casa de Misericordia, Refugio de pobres, Hospicio de niños y Colegio-Residencia de jóvenes huérfanos de la provincia, con las consiguientes reestructuraciones espaciales para cada cometido. A partir de junio de 1980, un nuevo destino aguardaba al conventual franciscano: convertirse en sede de la Institución Cultural El Brocense, pasando a denominarse Complejo Cultural Sna Francisco.

El monasterio se define de estilo gótico tardío, sobresaliendo el interior de la catedralicia iglesia, con planta de cruz latina, tres naves, ábside y crucero elevado, y el claustro gótico con las espléndidas portadas y nervatura de las bóvedas de las capillas. Las obras se prolongaron durante varias décadas, de ahí la sucesiva variedad de estilos. Del renacentista destaca la logia porticada del atrio, la portería con su atrevida bóveda cuatripartita enriquecida con exuberantes frescos, la capilla de Sánchez-Paredes, los manutergios o lavamanos de la sacristía emplazados actualmente entre los dos claustros. Del isabelino hay diversas muestras, que hallan su expresión más bella en el ingreso a la sacristía, con arco conopial, granadas y ménsulas con cabezas de indios. Estilo colonial que sugiere el segundo piso del claustro gótico y la poderosa fachada de la iglesia, cuya terminación campea en el frontis -1723-, que nos sitúan en el barroco.

Aunque las obras de acondicionamiento y restauración -con mayor o menor fortuna- han sido una constante a lo largo de 150 años, es en el otoño de 1981 cuando se acomete la tarea definitiva de adecuarlo en su totalidad a su misión cultural. Con esa premisa se proyectó una racional e inteligente realización de sus instalaciones buscando la sintonía y armonización con la historia y el arte acumulados, respetando los elementos esenciales de su primitiva estructura con una acertada incorporación de las nuevas técnicas a los espacios y materiales existentes.

Todas las manifestaciones culturales que puedan imaginarse tienen cabida en las estancias, dependencias y salones habilitados para tal efecto, completado con el maravilloso auditorio, claustros góticos y renacentistas, jardines, acondicionamiento térmico y ambiental, cafetería, aparcamiento, iluminación y servicios, que conforman esta auténtica joya de Cáceres.

Desde la Ciudad Deportiva, la avenida está atravesada por su carril bici, por el Instituto El Brocense y la Ronda Martín Duque Fuentes flanqueada en lo más alto por una réplica del templete del santuario de la Montaña. De ahí, a la calle Jesús Asunción y pabellón polideportivo Juan Serrano Macayo.

La tarde soleada de primavera nos conduce a la tienda de alimentación, de golosinas y bazar, regentada por una familia oriental y la cafetería La Crème, que tiene mucho público durante el desayuno y también en las meriendas. Hay café, tostadas, migas, huevo, sándwichs y croissants a la plancha. El horario es de lunes a viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde y de seis a nueve de la noche y los sábado de nueve a dos. La Clínica Dental El Brocense (odontología general, ortodoncia, odontopediatría, cirugía, endodoncia, periodoncia, implantes dentales y rehabilitación dental) y el Salón de Estética Malvas completan un paseo con la pintada en la entrada de un edificio que hace un guiño a Lord Voldemort, nacido como Tom Sorvolo Ryddle, es el antagonista principal de la saga Harry Potter, considerado el mago oscuro más poderoso y temido de todos los tiempos. Busca la inmortalidad, la pureza de sangre y el dominio absoluto del mundo mágico, liderando a los mortífagos contra Harry Potter, y que dice lo siguiente: "¿Quién soy yo sin mi nariz? Voldemort. Sonríe".