Womad Cáceres mantiene los conciertos de este sábado, aunque reubica actividades por la inestabilidad meteorológica

A pesar de la lluvia intermitente, el viento y los cambios constantes de tiempo que están marcando la jornada, Womad sigue adelante este sábado con su programación musical. La organización del festival ha confirmado que los conciertos previstos se desarollarán "tal y como estaban programados".

Desde la dirección del certamen explican que solo se contemplaría una suspensión en caso de producirse "una tromba de agua" que pudiera comprometer la seguridad de artistas y asistentes. Hasta ese escenario, la actividad musical continuará según el calendario establecido.

Actividades a cubierto

La organización sí ha introducido cambios en parte de las actividades paralelas previstas al aire libre. Los talleres programados para este sábado se han trasladado finalmente a la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAR), con el objetivo de garantizar su desarrollo pese a las condiciones meteorológicas adversas.

Además, como medida preventiva, el festival ha decidido reubicar en espacios interiores el resto de actividades culturales programadas en exteriores.

Jornada en marcha

En medio de la incertidumbre, el casco histórico mantiene el ambiente del Womad, con actividad cultural, presencia de público y una jornada que, salvo cambios de última hora, seguirá desarrollándose con normalidad.