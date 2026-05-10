Cáceres despide un Womad con 120.000 asistentes, marcado por el temporal y sin incidentes de relevancia

La edición número 33 de Womad Cáceres ha bajado el telón este domingo al ritmo del tradicional pasacalles entre la plaza de San Jorge con la plaza Mayor. La comitiva, convertida en un desfile de color al compás de la batukada, ha partido a las cinco de la tarde desde San Jorge y ha vuelto a poner el cierre popular a un festival que, según el ayuntamiento, ha reunido a unas 120.000 personas y se ha desarrollado sin incidentes de relevancia.

La jornada de clausura ha tenido un marcado carácter familiar y de calle. La plaza de San Jorge ha acogido desde las cuatro de la tarde los preparativos del pasacalles y una sesión de pintacaras. Antes, la programación dominical ha contado con talleres infantiles en el Museo Pedrilla, entre ellos una actividad de Bollywood Dance impartida por Ney Bambú y otra propuesta desarrollada por Purple Moon Arts and Bloom Arte.

Poco antes del cierre, el concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, ha realizado una valoración "muy positiva" del desarrollo del festival desde el punto de vista de la seguridad y de los servicios públicos. El edil ha destacado la coordinación entre los servicios municipales y los cuerpos de emergencia, especialmente durante las jornadas condicionadas por la lluvia y las tormentas, y ha subrayado que el dispositivo activado ante las inclemencias meteorológicas ha permitido mantener la actividad con garantías y adaptar la programación cuando ha sido necesario.

Protocolo ante la lluvia

El edil ha explicado que desde el pasado viernes se activó un protocolo específico ante el riesgo de tormenta eléctrica, fuertes lluvias y viento, que contemplaba la revisión de todos los sistemas eléctricos y de producción del festival con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas.

También se ha establecido una coordinación especial ante posibles suspensiones temporales de conciertos por la situación meteorológica. De hecho, Muriel ha recordado que fue necesario aplazar momentáneamente una de las actuaciones previstas durante la noche del sábado, que posteriormente pudo retomarse. Tras ese breve paréntesis, el concejal ha subrayado que el festival ha podido continuar "con absoluta normalidad y con total seguridad tanto para los espectadores como para los músicos y los equipos de trabajo".

Sin botellón

El responsable municipal también ha incluido entre los aspectos destacados del dispositivo la no autorización del botellón durante el Womad, una restricción que se aplica desde 2024. Según ha indicado, esta decisión "ha sido un éxito y ha permitido recuperar la verdadera entidad de Womad y la esencia de este festival para la ciudad de Cáceres".