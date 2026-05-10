Crítica a la ampliación del Museo de Cáceres: "Se nos cayó el alma a los pies"

¿Dónde estamos los cacereños? ¿Dónde la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura? ¿Dónde su directora, especialista en patrimonio? ¿Dónde están Europa Nostra, el Icomos, Antonio Campesino? ¿Dónde los periodistas locales? ¿Fue peor el proyecto de Atrio que esto? ¿Merecemos los cacereños la nominación de Cáceres a Ciudad Europea de la Cultura 2031?

Ayer, nuestro amigo Joaquín nos llevó al callejón del Gallo para enseñarnos la evolución de la obra del Museo de Cáceres, en lo que corresponde al Palacio de las Veletas, y se nos cayó el alma a los pies. Han destrozado la fachada con esta ampliación, con este volumen perpendicular de tres alturas, que rompe la linealidad y elimina la armonía del conjunto ¿Necesito añadir algo más, que no nos lo muestren las dos fotografías adjuntas. Los cacereños ni estamos ni se nos espera. Los periodistas y los profesionales implicados no están o, al menos, ni los he visto por ningún lado ni los he oído.

Los cacereños no nos merecemos ni la candidatura ni la hipotética nominación. Yo, al menos, no votaría a favor de Cáceres, si tuviera esa opción.

¿Tenemos aún tiempo de actuar? ¿Podemos obligar a las autoridades a que derriben este adefesio, este disparate?