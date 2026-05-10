Indignación entre los vecinos de La Cañada por su ausencia en los presupuestos: "También formamos parte de Cáceres"

Los vecinos de la urbanización La Cañada han expresado su "profunda indignación y malestar" tras conocer el contenido de los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que, según ha comunicado el propio Ayuntamiento de Cáceres, superan los 90 millones de euros y contemplan un incremento de las inversiones en distintos puntos de la ciudad.

Un grupo de residentes del barrio ha difundido un comunicado en el que lamenta que, pese a las "promesas realizadas por responsables municipales" y después de haber registrado formalmente un escrito respaldado por numerosas firmas, sus demandas hayan quedado fuera de la planificación económica prevista para el próximo ejercicio.

Promesas pendientes

En la nota difundida, los vecinos recuerdan que representantes del equipo de Gobierno visitaron personalmente la urbanización para comprobar sobre el terreno las deficiencias existentes. Aquella visita, afirman, generó entre los residentes "la expectativa legítima" de que algunas de sus necesidades serían atendidas en los presupuestos municipales.

Sin embargo, sostienen que esas actuaciones no se han incorporado finalmente a las cuentas. "A día de hoy, no solo no se han materializado esas promesas, sino que además comprobamos cómo otras zonas sí han sido priorizadas, lo que genera una clara sensación de abandono y trato desigual a nuestra barriada". En este sentido, aseguran que La Cañada sigue siendo "la urbanización de las promesas incumplidas".

Petición de explicaciones

Los residentes indican que la urbanización arrastra carencias que afectan directamente a la calidad de vida de sus habitantes y que, según defienden, llevan tiempo siendo trasladadas al gobierno local "sin obtener respuesta efectiva".

Por ello, reclaman que el consistorio ofrezca "explicaciones públicas" sobre los criterios seguidos para asignar las inversiones incluidas en los presupuestos de 2026 y piden que se atiendan "de manera urgente" las necesidades del barrio y se cumplan los compromisos adquiridos con los vecinos. "Los ciudadanos de La Cañada también formamos parte de Cáceres y merecemos la misma atención, respeto e inversión que el resto de barrios", han concluido.