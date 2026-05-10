Una intoxicación etílica y por drogas acaba con un traslado al hospital durante el sábado del Womad en Cáceres

La jornada del sábado en Womad Cáceres, el día con mayor movimiento de esta cita multicultural, ha dejado un balance de seis asistencias médicas, la mayoría resueltas en el mismo lugar en el que se produjeron. El dispositivo sanitario desplegado por los efectivos de DYA Extremadura durante el fin de semana con motivo del festival ha realizado estas intervenciones en distintos puntos del entorno monumental de la ciudad.

Las incidencias han sido de carácter diverso, desde problemas respiratorios hasta mareos, una reacción alérgica y una caída registrada durante el momento de mayor intensidad de la lluvia. La intervención más relevante se produjo al final del día en la puerta del ayuntamiento, donde los sanitarios atendieron a un varón de unos 40 años por una intoxicación etílica y por drogas, que requirió su traslado al Hospital San Pedro de Alcántara.

Altas in situ

Entre las asistencias se encuentra la de una chica de 25 años por una reacción alérgica, que recibió el alta in situ tras la intervención de los sanitarios. En la calle General Ezponda, los efectivos prestaron asistencia a un varón de 60 años a causa de un mareo, mientras que en la plaza de Santa María atendieron a una joven de 20 años que presentaba una crisis asmática.

El dispositivo también fue alertado por el caso de una niña con dificultades respiratorias en el hotel NH de San Juan. Además, durante el episodio de lluvia intensa que sorprendió a los asistentes se produjo una caída de su propia altura en la plaza del Socorro. Todas estas incidencias se resolvieron en el mismo punto en el que se produjeron, sin necesidad de traslado hospitalario.

Derivación hospitalaria

La incidencia más grave tuvo lugar al final de la jornada en la puerta del ayuntamiento. Allí, los sanitarios asistieron a un varón de unos 40 años por una intoxicación etílica y por drogas. Tras una primera valoración, fue derivado al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres para recibir atención médica.

En cualquier caso, el balance del sábado ha sido inferior al registrado en otras jornadas de mayor actividad asistencial, pese a tratarse del día grande del festival y a la concentración de público en los principales escenarios del centro histórico.