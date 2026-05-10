José María Camarero, periodista económico de Cáceres: "Escribo mis crónicas fijándome en las nóminas de la gente corriente"

José María Camarero (Talaván, Cáceres, 1981) es periodista económico en el Diario ABC y desempeña la labor de Embajador de Educación Financiera de la UE en España. Desde el año 2005 ha ejercido como periodista económico en varios medios como la Agencia Colpisa o la Revista Inversión. Es autor de dos libros: 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro' y 'Crisisfobia'. Además, es colaborador habitual en programas informativos y de análisis de La Sexta, Cope y Kiss FM, y anteriormente en Trece y Telemadrid. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, también cursó el Máster en Periodismo Impreso de ABC y el Curso de Información Especializada en Economía por la Universidad de Zaragoza. Talavaniego de toda la vida, estudió en el colegio público Virgen del Río y despues en el Norba Cansaría de Caceres el Bachillerato. Comenzó su andadura profesional en El Periódico Extremadura. En esta entrevista, concedida en el Espacio Matadero de Madrid, defiende el valor del periodismo de provincias, la economía contada desde la vida cotidiana y esa mirada extremeña que va de la tenca y la patatera a las pensiones, las nóminas y la incertidumbre de los jóvenes de hoy.

-José María Camarero. ¿Qué similitudes hay entre un camarero y un periodista?

-Al final estás sirviendo a todo el mundo. El camarero sirve bebidas, sirve comida… y el periodista, ¿qué es lo que hace?, ¿qué es lo que hacemos?:pues servir noticias, informar de la actualidad, decirle a la gente qué es lo que está pasando, explicar todo lo que ocurre cerca y lejos. Al final es servir. Para eso es para lo que estamos todos.

-Ser periodista de provincias es un privilegio.

-Totalmente. Empecé en Cáceres, en El Periódico Extremadura, yendo a la DGT a buscar a un portero que había fichado el Real Madrid y que estaba haciéndose los papeles en Tráfico, y aquello me pareció espectacular. Ver lo que está pasando en una casa, ver lo que está ocurriendo en una tienda, oler un poquito lo que está a tu alrededor... eso te hace saber explicar e informar muy bien a todo el mundo. Por lo tanto, periodista local, periodista regional, periodista de lo que está a nuestro alrededor. Incluso aplicar esta máxima a quienes son periodistas económicos, como es mi caso;escribo mis crónicas fijándome en las nóminas de la gente corriente. ¿Qué pasa con la hacienda?, ¿qué pasa con las pensiones? Eso es lo que interesa a la ciudadanía. Cuando empecé no sabía cómo hacerlo, pero lo mejor de todo es perder la vergüenza, ir para adelante y decir: «Aquí estoy yo». Y si me tienen que echar una bronca, pues me la tengo que comer. Para eso estamos los periodistas.

-Es periodista económico.

-Soy como una navaja multiusos, una navaja suiza. Hago un poco de todo. Voy de un lado hacia otro, escribo, hablo en la tele, hablo en la radio...

Junto a José María Camarero. / El Periódico Extremadura

-Y ahora embajador financiero.

-Bueno, de lo que se trata sobre todo -siempre lo digo- es de atender a lo que le preocupa a la gente. Y yo me fijo mucho, mucho, mucho diariamente, en lo que le preocupa a mi madre. Eso que le preocupa a mi madre es lo que me sirve luego para escribir muchas noticias de economía a nivel mundial, aunque no lo parezca. Pero así es: de lo pequeñito a lo grande.

-Los de Madrid no saben lo que es una tenca.

-No saben lo que es una tenca, no saben lo que es la patatera, no saben lo que es un brasero, no saben lo que son tantas cosas de Extremadura que luego cuando las descubren se dan cuenta de lo bueno que tenemos aquí. Cada vez que voy a Talaván me tengo que traer a Madrid patatera para que mis compañeros de ABC la coman y sepan lo buena que está. Y siempre preguntan: «¿Pero esto de qué está hecho?»: de carne y de patata, les digo. De ahí un poco es muy difícil la deducción… Y no hablemos del brasero, que se piensan que todo el mundo teníamos calefacción antes en los pueblos. Y no hablemos de tantas cosas que son maravillosas en Extremadura.

-José María, ¿qué es un ángel malo?

-Esa parte perversa que todos tenemos. Llega el ángel bueno y te dice:«Haz las cosas bien, piénsalo». Yel malo te dice:«Bueno, no pasa nada, ten un poquito de picardía». Pues esos son los ángeles malos. De hecho, los ángeles malos de mi pueblo tienen esa mirada entre perversa y maligna y riéndose. Te están sonriendo, pero en el fondo están diciendo: «Ay, si yo te pillara…».

La juventud

-«Los jóvenes que han nacido a partir de 2000 no han vivido otra cosa que no sea una crisis», ha dicho usted. ¿Qué efectos colaterales genera esta premisa?

-Pues vivir normalmente en la incertidumbre. Y eso es lo que nos han supuesto todas las crisis económicas que hemos vivido en los últimos años. Es decir, pensar que nada va a ir bien siempre, que siempre vamos a levantarnos y vamos a tener una noticia que nos va a sobresaltar. A eso no estábamos acostumbrados. El lastre que tienen y del que desgraciadamente ninguno -ni los jóvenes, ni los medio pensionistas, ni los mayores- nos vamos a poder quitar de encima.

-¿Pero no existe una contradicción: vive una crisis la generación que más oportunidades tiene?

-La generación actual de jóvenes tiene cosas buenas, tiene posibilidades -más que facilidades-. Se las han ofrecido el sistema, sus padres, su entorno… Pero al mismo tiempo tiene muchos más retos que asumir, y eso genera dificultades, no lo vamos a negar. Tampoco los que venimos de otras épocas lo tuvimos muy fácil. Pero es verdad que ahora mismo está la cosa muy difícil. Ya digo, a pesar de todas esas posibilidades que tienen encima de la mesa, lo importante es aprovecharlas, tirar para adelante y perseverar. Los que somos de pueblo lo sabemos, hemos tirado siempre para adelante. Yo cuando pasé de Talaván a Cáceres tiré para adelante, y cuando pasé de Cáceres a Madrid tiré para adelante, y todo el mundo me decía:«No lo vas a conseguir». Bueno, pues aquí estamos.

Con el periodista José María Camarero en el Espacio Matadero en Madrid. / El Periódico Extremadura

-¿Y la culpa la tiene Pedro Sánchez?

-La culpa la tiene toda una generación de políticos que no lo han sabido hacer demasiado bien. Desde luego esto se solucionará cuando tengamos un presidente del gobierno (el que sea)que sea capaz de afrontar esos retos que tienen los jóvenes, esas posibilidades, y que no mire las próximas elecciones. Eso es lo que hay que hacer: mirar por la gente y mirar sobre todo por la gente joven, que es la que más dificultades tiene.

-Vayamos ahora un tema de actulidad. Hay un pacto PP-Vox en nuestra región. ¿Lo critican, pero no cree que hay que respetar la legitimidad democrática y el sentir mayoritario de los votantes?

-Bueno, lo que hay que hacer al final es acostumbrarse a que los partidos políticos se vayan dejando pelos en la gatera. Esto es así. Hasta hace no mucho cada uno ganaba las elecciones y podía decidir qué hacer, y ahora mismo hay que pactar. Y pactar es negociar, pactar es ceder. Y esa gaterilla, ese agujerillo pequeño donde pasaban los gatos y se dejaban muchas veces los pelos… pues para los políticos es lo que hay. Esto es así. Ojalá tuviéramos todo lo que quisiéramos, pero, hijo mío, la vida no es tan fácil.

Con José María Camarero. / El Periódico

-¿Existe el amor a primera vista o el amor se construye con el tiempo?

-El amor solo es a primera vista, eso sí es así, y luego se va construyendo con el paso del tiempo. Desde luego, como pensemos que un amor va a ser a futuro o «ya veremos qué pasa dentro de unos meses, a ver si me va bien» en base a expectativas, no va a ir a nada. Lo que tenemos ahora es lo que nos tiene que gustar. Si no nos gusta, dejémoslo, porque las cosas malas nunca es bueno quedárselas dentro. Siempre es mejor cortar, aunque suframos un poquito. Esa mirada de esos ángeles malos de Talaván que no saben si te quieren o no te quieren o qué van a hacer contigo… Amor a primera vista y luego a consolidarlo, por supuesto. Adelante siempre.