Tras recuperar la placa robada del escultor de Cáceres Pérez Comendador, José Ramón González rescata otra joya del arte: una obra perdida desde hace 75 años

El investigador y activista cultural José Ramón González ha logrado un nuevo hallazgo de gran relevancia en el ámbito del patrimonio artístico, la localización de la obra Sendas obstinadas, considerada una pieza clave del simbolismo español de posguerra y desaparecida desde hace 75 años.

Una obra olvidada vuelve a salir a la luz

El descubrimiento se ha producido a través de una conocida aplicación de compraventa, donde la pieza pasó desapercibida para los usuarios hasta que el investigador, tras un proceso de rastreo digital, identificó la obra. La autenticidad ha sido confirmada mediante la firma del autor y la inscripción original del título en el bastidor, coincidentes con los registros del catálogo del Salón de Otoño de 1950. La obra fue presentada en el XXIV Salón de Otoño de 1950 dentro de la denominada Sala de Vanguardia, y desde entonces había desaparecido de los inventarios y colecciones oficiales, convirtiéndose en un enigma para los especialistas.

'Sendas obstinadas', obra de arte. / Cedida

El legado de un artista marcado por la censura

El autor de la pieza es el artista Pedro Gross, figura destacada y singular de la posguerra, con una trayectoria internacional y reconocido como pionero en el diseño de juguete moderno en España. Su obra pictórica, en muchos casos crítica y vanguardista, sufrió episodios de censura y marginación, lo que contribuyó a la dispersión de gran parte de su legado. Con este hallazgo, González suma un nuevo éxito a su labor de recuperación patrimonial, una trayectoria que le ha valido el apodo de el Indiana Jones del arte en distintos medios. El investigador subraya que obras como Sendas obstinadas resultan fundamentales para comprender la vanguardia artística española de la posguerra y su contexto histórico.

Está previsto que la pieza sea custodiada por una futura fundación dedicada a la protección y difusión del patrimonio artístico, actualmente en proyecto, con el objetivo de evitar que obras de este valor vuelvan a caer en el olvido o la dispersión.

Años de búsqueda en el mundo del arte

El descubrimiento se suma a otros recientes trabajos del investigador, como la localización en Madrid de una placa de bronce con la Alegoría de Extremadura, del escultor cacereño Enrique Pérez Comendador, robada en Badajoz en 1999 y recuperada tras su denuncia y seguimiento. González ha explicado en anteriores ocasiones que este tipo de hallazgos suelen surgir de una búsqueda constante en el mercado del arte y en plataformas digitales. "Llevo unos quince años coleccionando arte. La primera obra que compré fue en el Rastro, de Antonio Solís Ávila. Un día vi un anuncio en internet que me llamó la atención y enseguida identifiqué que podía tratarse de la Alegoría de Extremadura".