Tres churros con chocolate a 3 euros en pleno centro de Cáceres

Álvaro Gómez Becerra (Cáceres, 1771-1855) fue un destacado político y jurista liberal español, considerado uno de los cacereños más influyentes de la historia. Presidente del Gobierno, del Congreso y del Senado, fue una figura clave en el liberalismo progresista, destacando por su papel en la Constitución de 1837 y su labor como ministro de Gracia y Justicia. Fue un firme defensor del sistema constitucional, miembro del Partido Progresista. Su carrera abarcó desde las Cortes de Cádiz hasta la regencia de Espartero.

Además de presidir el Congreso (1822, 1823, 1836) y el Senado (1842-1843), ocupó la presidencia del Consejo de Ministros en 1843. En 1809 fue nombrado corregidor de Cáceres, donde realizó una labor fundamental negociando con el ejército francés para evitar el saqueo de la ciudad. Debido a sus ideas liberales, sufrió persecución y exilio en Inglaterra y Francia durante los periodos absolutistas. Igualmente, fue un destacado jurista y miembro del Tribunal Supremo. Su vida fue un ejemplo de compromiso con el liberalismo, de manera que no es de extrañar que el callejero cacereño le dedicara una de sus calles más señeras, que hoy recorre El Periódico Extremadura en el tramo que va de Gil Cordero a Eulalia, Montesinos Espartero Averly (la antigua calle Hermandad).

Justo ahí, en Gil Cordero, junto a la Gasolinea Mirat, comienza el primer tramo de la vía con la Inmobiliaria Ceres Real Estate (donde ayudan y cubren todas las necesidades que se derivan del proceso de compraventa de sus clientes siempre de manera personalizada) y sigue a la altura del número 29 con la Churrería Chocolatería El Castillo. Ofertan tres churros más chocolate por 3 euros o tres churros más café por otros 3 euros. Son ideales para el desayuno, recién hechos y bien calientes. El horario de atención al público es de lunes a domingo de 06.30 a 12 del mediodía.

Conquista paladares

Churrería El Castillo es un referente en la deliciosa tradición de los churros en el corazón de Cáceres. Este encantador establecimiento ha conquistado los paladares de locales y visitantes por igual, obteniendo una valoración media excepcional de 4.7 sobre 5. Este impresionante puntaje refleja la dedicación y el esmero que se pone en cada detalle del negocio.

Desde el primer momento en que uno entra a Churrería El Castillo, la atmósfera acogedora y cálida invita a disfrutar de una experiencia única. El aroma envolvente de los churros recién hechos inunda el aire, prometiendo un festín de sabores. Los churros, elaborados con recetas tradicionales, son crujientes por fuera y tiernos por dentro, un verdadero deleite para los sentidos. Acompañados de una humeante taza de chocolate caliente o por un exquisito café, se convierten en el desayuno o merienda perfecta para cualquier día de la semana.

El horario de apertura permite a todos disfrutar de sus deliciosos productos, ya sea después de una noche de diversión o para comenzar el día con buen pie. La amabilidad del personal contribuye a que cada visita sea aún más placentera; están siempre dispuestos a recomendar el mejor acompañamiento para los churros, y su atención al cliente es digna de elogio. Además de sus tradicionales churros, Churrería El Castillo se destaca por ofrecer una variedad de productos que se adaptan a todos los gustos. Desde porras hasta dulces artesanales, cada artículo es preparado con ingredientes de alta calidad, garantizando frescura y un sabor inconfundible. Todo esto hace que cada visita sea una oportunidad excitante para descubrir nuevas delicias.

El compromiso de Churrería El Castillo con la satisfacción del cliente es indiscutible. Las reseñas positivas hablan de no solo de la calidad de los productos, sino también de la experiencia global que se vive en el local. Muchos clientes destacan cómo cada paseo por Cáceres debe incluir una parada en esta churrería emblemática, reafirmando su estatus en la comunidad. En resumen, Churrería El Castillo no es solo un lugar para disfrutar de churros; es un símbolo de la hospitalidad y la calidad que se pueden encontrar en Cáceres. Con un ambiente acogedor, atención excepcional y productos de primera, este negocio continúa ganando corazones, siendo realmente un tesoro local que merece ser visitado.

Fotogalería | La calle Gómez Becerra de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Gómez Becerra, en este primer tramo, tampoco escapa de su tendencia en moda, ejemplificado en Bustillo&Madrás Cáceres, donde el vestido espera a las novias y las madrinas. Actualmente son un punto de venta asociado a Franc Sarabia, marca que acompaña a dar forma al que se dice que es uno de los momentos más especiales de la vida. La firma invita a pedir cita en sus ateliers para disfrutar de una experiencia personalizada, donde el diseño, la artesanía y la esencia del cliente se unen para crear un vestido único y hecho a medida. Sus asesores expertos guiarán al interesado en cada paso, ayudándole a seleccionar los tejidos, cortes y detalles que mejor reflejan su estilo y personalidad. Tanto si buscan un vestido de novia, de fiesta o de madrina, encontrarán la exclusividad y el saber hacer de una firma con más de 40 años de trayectoria en moda nupcial. Se trata de una confección artesanal y siempre apostando por una calidad superior, haciendo de cada vestido una obra de arte. Como dice el escaparate de Madras: "Toda historia de amor se merece una boda perfecta". La calle continúa en el número 27 con un cartel de la Autoescuela Riber y la placa de la abogada Joana Sánchez Jorna, sin olvidar el Bazar Oriental, donde tienen regalos, juguetes, bisutería, papelería y productos de ferretería.

Viviendas en locales

Lo que fue la tienda La Gaviota, especializada en moda que ofrece las últimas tendencias en ropa y complementos para mujeres y que se trasladó a Parras, se está ahora adaptando de local a la construcción de dos viviendas. Es el local situado en el 25 Bajo; el autor del proyecto es José María Romero Liberal, profesional en quien también recae la dirección facultativa y la de ejecución de obras, igual que la coordinación de seguridad y salud laboral. La constructora es Gracia Redondo SC, una empresa que comenzó su actividad en 2012 en Caceres y ciya sede está en Obispo Ciriaco Benavente, 8. El promotor es Elías Molina Llogarru.

El paseo continúa por Lumière, en el número 21. Es una peluquería que brinda un servicio de calidad, con un promedio de puntuación de 10 sobre 10, y que se distingue por ofrecer servicios de peluquería de alta calidad. Desde cortes de cabello modernos hasta tratamientos capilares personalizados. Gema, la profesional al frente de Lumière, es descrita por los clientes como una verdadera experta en su campo. Su pasión por su trabajo se refleja en cada servicio que ofrece y su habilidad para entender las necesidades de cada cliente, asegurando resultados excepcionales.

Los clientes también han destacado la calidad de los productos utilizados en Lumière. Con una selección de productos de primera categoría. Además, se caracteriza por ser un lugar inclusivo y seguro para todas las personas. Cuenta con sanitarios unisex y es amigable con la comunidad LGBTQ+, incluido un espacio seguro para personas transgénero. Además, se aceptan pagos con dispositivos móviles mediante NFC, tarjetas de crédito y débito, lo que hace que la experiencia sea aún más conveniente.

No falta el Taller de Costura Más que coser y cantar en el número 19 y el abogado Carlos Arjona y Liberal Arjona Asesores, una asesoría fiscal, laboral, contable y jurídica y la Asesoría Fiscal Coem Asesores, que cuenta con un equipo preparado y con dilatada trayectoria profesional. Ofrecen un asesoramiento personalizado a sus clientes con objeto de dar respuesta a sus necesidades específicas porque una adecuada planificación fiscal es fundamental para el futuro de una empresa.

No falta el psicólogo José Manuel Cebriá García, en el 18B, especialista en psicoterapia y trastornos de ansiedad; Infonorba (con todo lo mejor en el campo de la informática), el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, las nuevas oficinas de la Confederación Hidrográfica del Tajo y Charo Ruiz Estilistas, peluquería unisex experta en coloración e integración de canas, que trabaja con los mejores productos. El horario de lunes a viernes por la mañana es de 10 a 14.00 y por las tardes de 17.00 a 20.00 horas.