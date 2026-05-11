El Banco de Alimentos de Cáceres: tres décadas convirtiendo solidaridad en esperanza

Antes de que avance la mañana, el Banco de Alimentos de Cáceres ya ha puesto en marcha su engranaje diario. Pasadas las ocho, las furgonetas salen hacia supermercados y empresas para recoger productos que, poco después, entran en el almacén. Allí se descargan, se revisan y se clasifican según su destino. Lo que tiene una vida más corta se prepara para salir antes de media mañana hacia distintas entidades sociales, mientras que el resto se reserva para los repartos generales que, cada cierto tiempo, abastecen a asociaciones de toda la provincia.

Esa actividad cotidiana llega este año a una fecha simbólica: el 30 aniversario desde el origen de esta organización sin ánimo de lucro, activa en la ciudad desde 1996. Tres décadas en las que este recurso solidario ha pasado a ser una pieza clave para decenas de colectivos sociales del territorio cacereño. Su labor discurre lejos del foco, pero termina notándose donde más importa: en las mesas a las que llega la ayuda.

Desde su fundación, la entidad ha distribuido más de 23.000 toneladas de alimentos. Solo en 2025, la entidad ha gestionado y repartido 814.024 kilos, canalizados a través de una red estable de 78 entidades benéficas colaboradoras de la provincia. Esa distribución ha permitido atender de forma continuada a 4.158 personas beneficiarias y 1.143 familias en situación de vulnerabilidad.

Juan Carlos Fernández Rincón lleva 15 años vinculado al Banco de Alimentos de Cáceres, 13 de ellos como presidente. Desde esa experiencia, explica que "todo lo que las grandes empresas no van a vender y está en condiciones de consumo, nos lo donan a nosotros". Se refiere a los excedentes que supermercados y empresas alimentarias entregan a través de convenios de colaboración. Algunos llegan con una fecha de consumo próxima, pero todavía dentro de plazo, lo que obliga a actuar con rapidez para que puedan aprovecharse ese mismo día o en las horas siguientes.

Más que alimentos

La ayuda, no obstante, no se limita a la comida. El almacén también acumula artículos que no se consumen en la mesa, pero que pesan mucho en la economía de una familia vulnerable: detergente, productos de limpieza, pañales para niños y pañales para personas mayores.

El trabajo se coordina desde la sede ubicada en un antiguo silo de Aldea Moret, un edificio que conserva todavía la memoria de lo que fue antes de convertirse en almacén solidario. Donde antes había grano, ahora hay palés de alimentos, cajas, cámaras frigoríficas, productos de higiene y voluntarios moviéndose de un lado a otro.

Red provincial

Para evitar que se formen colas en la sede y garantizar un control sobre los destinatarios, el reparto no se realiza directamente a particulares, sino a través de una red de recursos asistenciales que conocen de cerca a las personas y familias en situación de vulnerabilidad a las que atienden. Entre ellas figuran conventos, residencias, comedores sociales y asociaciones como la Casa de la Misericordia, el convento de San Pablo o el comedor de La Milagrosa, que reciben los lotes y los hacen llegar a quienes más lo necesitan.

Esa red obliga también a pensar en la distancia. La ayuda no se organiza solo desde Cáceres capital, sino que cuenta con puntos de apoyo en la provincia. En el norte cacereño, la Delegación de Plasencia evita que entidades de zonas como Las Hurdes tengan que desplazarse hasta la sede oficial para recoger los alimentos.

Trabajo invisible

Para que todo este engranaje funcione correctamente, no basta con tener vehículos, cámaras frigoríficas o puntos de apoyo en la provincia. Detrás de cada caja que entra y sale del almacén hay también una estructura de voluntarios que sostiene el trabajo diario. Según precisa Fernández Rincón, el Banco de Alimentos de Cáceres cuenta con entre 35 y 40 colaboradores habituales entre Cáceres y Plasencia, "aunque no todos acuden a diario". La mayoría son personas jubiladas, lo que hace que el relevo generacional siga siendo uno de los retos de la asociación.

Federico Corriols es uno de esos voluntarios. Llegó en 2019 y hoy ejerce como jefe de almacén. Su jornada, explica, empieza con tareas muy concretas: descargar la mercancía que llega, inventariarla, colocarla en las estanterías, controlar las mermas procedentes de supermercados y preparar los lotes para el reparto. En estos años ha visto cómo el trabajo se ha modernizado: antes muchas tareas se hacían a mano; ahora se utilizan toros mecánicos y transpaletas eléctricas, aunque el día a día sigue siendo exigente.

Corriols lo resume sin rodeos: hay quien llega pensando que aquello es una forma de pasar el rato y se marcha cuando descubre que exige trabajo, constancia y responsabilidad. Él, sin embargo, tiene claro lo que le aporta. "Es una labor buena, estás entretenido y haciendo algo útil", señala. Una frase que refleja el lado más humano de una organización que no solo reparte alimentos: también crea vínculos y ofrece una forma concreta de sentirse necesario.