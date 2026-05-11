Nuevo Cáceres reclama medidas tras el último atropello: "Te juegas la vida todos los días"

El atropello registrado el pasado lunes en la calle Juan Solano Pedrero ha reactivado las quejas vecinales en Nuevo Cáceres por la seguridad vial en una de las arterias con más tráfico de la barriada. El siniestro se produjo sobre las nueve de la mañana en un paso de peatones y en él estuvieron implicados un turismo y una mujer de mediana edad, que sufrió heridas leves por contusiones.

Eva Suárez, propietaria del salón de peluquería y estética C & E, situado en una vía paralela, cuenta que se encontró con la escena minutos después. Venía de recoger a su hijo en el colegio cuando vio a la policía dirigiéndose hacia el lugar donde se había producido la colisión. "Al llegar, la mujer estaba tirada en el suelo, pero no sabíamos realmente qué tenía", relata. Desde la terraza de su vivienda, Pilar, vecina de la zona, también presenció los momentos posteriores al accidente. La testigo asegura que la víctima, que iba acompañada de su hijo en el momento del impacto, permanecía tendida sobre la calzada y apenas podía moverse.

Pese a que la mujer recibió el alta ese mismo día, este suceso ha vuelto a evidenciar una preocupación extendida entre los residentes: la velocidad a la que circulan muchos vehículos por esta calle de gran longitud, que vertebra buena parte de la barriada y mantiene una sensación de peligro constante entre quienes viven, trabajan o cruzan a diario por este tramo.

Dos personas cruzan el paso de peatones donde ocurrió recientemente el atropello. / Carlos Gil

Algunos vecinos advierten de que, "por desgracia", este episodio no es un hecho aislado en Nuevo Cáceres. La propietaria de la peluquería señala que la estadística de siniestros es "excesivamente alta", sobre todo en una vía en la que confluyen el tráfico de paso, los desplazamientos escolares y la circulación de vehículos pesados. "Desde la zona de la comisaría hacia la rotonda, es una locura. Te juegas la vida a diario. Yo tengo un niño de 10 años que cruza esa avenida dos veces al día. Por ahí pasan coches, autobuses y camiones continuamente, ya que además enlaza con la carretera de Miajadas", explica Suárez, que sostiene que el problema se agrava por la escasez de medidas que obliguen a moderar la marcha.

Según indica, en todo el recorrido apenas hay un resalto para los vehículos, pese a la presencia de numerosos pasos de peatones y al trasiego constante de residentes, familias y escolares.

Factores de riesgo

A la velocidad y a la falta de medidas para reducirla se suman otros factores que, de acuerdo con los residentes, aumentan el riesgo en Juan Solano Pedrero. Entre ellos citan la escasa visibilidad en horario nocturno por la falta de iluminación y la cantidad de vehículos estacionados en doble fila en la barriada, dos problemas que dificultan la conducción y reducen el margen de reacción en algunos puntos.

Resalto en la calle Juan Solano Pedrero. / Carlos Gil

Cristina Suárez, vecina de la zona y copropietaria del salón de belleza junto a Eva, subraya que los vehículos en doble fila o mal estacionados en las esquinas obligan a muchos conductores a invadir parcialmente la vía para ganar visibilidad antes de incorporarse. "La policía acude de vez en cuando a denunciar esta práctica, pero la gente sigue haciendo lo mismo continuamente", afirma.

Los residentes sostienen que la combinación de velocidad, circulación abundante, pasos de peatones próximos a las esquinas y vehículos mal estacionados convierte este tramo en un punto especialmente delicado y por ello reclaman medidas que impidan aparcar donde no se debe y obliguen a circular más despacio.

Respuesta urgente

Eva Suárez recuerda que el alcalde visitó el pasado año la barriada y que, durante ese encuentro, la asociación vecinal trasladó su preocupación por la peligrosidad de algunas calles. La vecina cuenta que Rafa Mateos anunció entonces que se estaba estudiando la instalación de un radar fijo, aunque asegura que no han vuelto a tener noticias al respecto. "Lo que no podemos hacer es esperar a que ocurra una desgracia para que se tomen cartas en el asunto, como ya pasó en la estación de autobuses o en la avenida de la Hispanidad", advierte.

Pasos de peatones en el barrio de Nuevo Cáceres. / Carlos Gil

Gran parte del vecindario insiste en que cualquier solución debería pensarse no solo para proteger a los peatones, sino también para evitar situaciones límite a quienes van al volante. "No es justo para los peatones, pero tampoco para quien conduce. Si soy yo quien atropello a alguien, se me viene el mundo encima", sostiene. Por el momento, los vecinos esperan que el último atropello no quede como un aviso más. Y piden una respuesta antes de que la inseguridad que describen en Juan Solano Pedrero vuelva a traducirse en otro susto.