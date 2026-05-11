Día de Europa
El sueño europeo de Cáceres 2031 gana fuerza con apoyos internacionales
Alcaldes de Rumanía visitan Cáceres para conocer la administración electrónica y apoyar la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031
Una delegación integrada por una veintena de alcaldes de distintos municipios de Rumanía ha mostrado su respaldo a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031 durante una visita institucional al Ayuntamiento cacereño, enmarcada en un encuentro de cooperación y обменio de experiencias sobre administración electrónica y gestión municipal.
El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha recibido a los representantes municipales en el salón de plenos del consistorio, donde ha destacado la importancia de fortalecer las relaciones internacionales y proyectar la ciudad en el ámbito europeo. Según ha señalado, este tipo de encuentros contribuyen a consolidar la imagen de Cáceres como una ciudad “abierta al mundo” y con capacidad para liderar iniciativas culturales y tecnológicas.
La visita se ha desarrollado coincidiendo con la celebración del Día de Europa, una fecha que el Ayuntamiento ha aprovechado para reivindicar el papel de las ciudades en la construcción del proyecto europeo y poner en valor la proyección internacional de Cáceres.
Durante el encuentro, los alcaldes rumanos han conocido de primera mano el funcionamiento de la administración electrónica del Ayuntamiento, interesándose por los sistemas de digitalización y modernización implantados por el consistorio cacereño para mejorar la gestión pública y la atención a la ciudadanía.
Delegación internacional
Mateos ha subrayado que el apoyo recibido por parte de esta delegación internacional supone un impulso simbólico a la candidatura cultural de la ciudad de cara a 2031. “Cáceres tiene mucho que aportar a Europa”, ha defendido el alcalde, quien ha insistido en que la ciudad ya está demostrando su capacidad internacional al situarse entre las finalistas del proceso cultural europeo.
La visita institucional se produce además en un año especialmente significativo para la ciudad, coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea y también con las cuatro décadas de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de encuentros permiten reforzar la cooperación entre municipios europeos y consolidar redes de colaboración internacional en ámbitos relacionados con la cultura, la innovación tecnológica y la gestión pública local.
Precisamente, el panel de expertos de la Comisión Europea (CE) que valoró el proyecto inicial de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 señaló en su informe la escasa presencia de alianzas con países de Europa Central y del Este, una carencia que consideró “relevante en un proyecto que aspira a representar la diversidad cultural del continente”.
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