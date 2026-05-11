La calle de Cáceres que nació con vivienda protegida y ahora convierte sus bajos en apartamentos

En Cáceres hay una calle dedicada a la advocación de la Virgen del Pilar, que enlaza la plaza de Colón con la calle León Leal. En número 1, oficinas de Fedapas, que es la Federación Extremeña de Deficientes Auditivos Padres y Amigos del Sordo que inició su andadura a mediados de febrero del año 2000. La federación nació de la unión entre la Asociación de Deficientes Auditivos de Badajoz y Provincia (Adaba) y la Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos (Ascapas), constituidas en 1993 y 1996 respectivamente. La federación fue declarada de Utilidad Pública en 2004, y está adscrita al CERMI-Extremadura y a la Confederación Española de Padres y Amigos de los Sordos (Fiapas). En el número 1 también está la oficina de la Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos.

En ese mismo número 1, la placa de Goya Martín, constituida como una sociedad en Caceres y que se dedica a la actividad clasificada como comercio al por menor. Más detalladamente, su categoría es Otro Comercio Al Por Menor No Especializado. La de Virgen del Pilar es una calle donde de manera progresiva los bajos de los edificios se están rehabilitando para viviendas, una tendencia cada vez más al alza en la ciudad. El último ejemplo lo encontramos en el número 4, donde acaba de mejorarse el portal y el local anexo, que se ha trasformado en apartamento.

Lo mismo sucedió en 2023 en el número 6, donde los albañiles Manuel Rey y Saul Sánchez trabajaron activamente en la reforma de una casa, que destacaba por su maravilloso patio. El edificio lo levantó, como algunos otros de esta vía, el Ministerio Nacional de la Vivienda, en base a la ley de 15 de julio de 1954. La mayoria de edificios construidos en esta vía a través de esta ley son de tres plantas. La Ley de 15 de julio de 1954, publicada en el BOE-A-1954-10883, fue una norma fundamental en España que estableció el marco para las «viviendas de renta limitada». Esta ley promovió la construcción de viviendas sociales mediante ayudas financieras y beneficios fiscales, marcando un cambio sustancial en la regulación de vivienda. Su objetivo eera regular y fomentar la construcción de viviendas con renta limitada para mejorar el acceso a la vivienda. La categoría de viviendas de renta limitada se crea bajo otras fórmulas de protección. Las viviendas protegidas bajo esta normativa tenían una duración de protección de 20 años desde su calificación definitiva. Completada por el Reglamento de 1955, forma parte de la legislación de protección de vivienda de la época

Otros bloques de la vía que también se ejecutaron bajo esa normativa fueron el 5 y el 8. En este último se encuentra el Centro de Psicología Virginia Pereira, con cita previa en el 607018105. Pereira es una psicóloga con más de quince años de experiencia y ha tenido la suerte de acompañar a numerosas personas en terapia. Ha comprobado cómo somos capaces de sanar nuestras heridas emocionales y reconstruir nuestras vidas con la motivación y herramientas adecuadas. "Cuando sientes que algo no funciona en tu día a día. Cuando crees que necesitas un cambio pero no sabes muy bien cómo hacerlo. O cuando tienes alguna situación que te preocupa o te sobrepasa. En todos esos momentos, recuerda que la terapia psicológica siempre puede ser una buena solución", asegura la experta en su web.

Fotogalería | Calle Virgen del Pilar de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

También en el número 8 está lo que fue DIR Informática, que se dedicaba a instalaciones, mantenimiento, redes y venta de equipos. Al lado, el número 10, un inmueble de cinco plantas, donde se alquilan trasteros; basta llamar al 616790597 para hacerse con una tendencia que también va en aumento en la ciudad. En frente, el Centro de Estudios Empresariales, que se dedica a preparar a alumnos de ESO y Bachillerato con Matemáticas, Química, Física y Economía. También preparan oposiciones para Hacienda, Economía, Temario Práctico y Asignaturas Prácticas de Derecho, ADE de Turismo, ADE de Ingeniería y ADE de Turismo y FICO. Todo ello, en los teléfonos 665 524 396 y 927 213 809 o en el mail jsolisalf.gmail.comEn la calle continúa un solar que lleva años en venta, a través de Cajasur Inmobiliaria. Los interesados se pueden informar en el 957 22 22 90.

La ONCE

Pero el edificio más emblemático de la calle Virgen del Pilar está en el número 12, donde se encuentra la Agencia Provincial de la ONCE. Este edificio, remodelado para ser un centro moderno y totalmente accesible, concentra los diversos servicios de la organización para personas con discapacidad visual en la ciudad. Centraliza las gestiones de la Web ONCE, orientación, educación, empleo y atención social. Está diseñado con cuatro plantas para eliminar barreras. En la misma zona se encuentra también la oficina de Inserta Empleo.

No faltan el antiguo Fodi, donde tantas fiestas de cumpleaños vivieron los niños que nacieron a finales de los años 90 en Cáceres, ni los locales del arandel que se dedican a los aparatos de sonido de vehículos: Alpine, Car Audio and Navigation Systems, Kenwood o Bazar 18.