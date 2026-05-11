Cuenta atrás para la manifestación en Monfortinho por la autovía, el tren y vías rápidas entre Cáceres y Portugal

El próximo 20 de mayo, la frontera entre España y Portugal dejará de ser una línea divisoria para convertirse en un clamor compartido. Colectivos ciudadanos, empresarios y representantes locales de ambos lados de La Raya se darán cita en una manifestación histórica para exigir la mejora urgente de las conexiones entre la provincia de Cáceres y el país luso. Será en el Puente Internacional de Monfortinho, en el término portugués de Idanha-a-Nova, que se convertirá en marco de la reivindicación. La protesta se celebrará en el espacio de la gran rotonda situada en territorio luso y arrancará a las 18.30 horas de Portugal, 19.30 horas en España.

Bajo el lema ‘Por una Raya con futuro’, la movilización pone el foco en tres proyectos que llevan décadas en el cajón. El primero es la autovía Cáceres-Badajoz (A-58) y su continuación hacia la frontera para que deje de aplazarse la terminación de los 72 kilómetros de autovía pendientes entre Moraleja y Castelo Branco.

El segundo es la modernización de la línea ferroviaria que conecte de forma eficiente el norte de Extremadura con Lisboa. reclaman al Ministerio de Transportes que el futuro tren entre Madrid y Lisboa incluya paradas en Plasencia y Mérida, que se liciten de forma inmediata las obras de electrificación entre Talayuela y Humanes y que la Junta despliegue la Plataforma Logística de Fuentidueñas, con un total de 300 hectáreas de suelo industrial.

Finalmente, en tercer lugar plantea cinco vías rápidas. La propuesta de mayor calado político, por dirigirse al Estado, se centra en una doble actuación en el entorno de Plasencia. Por un lado, el colectivo pide convertir en vía rápida los primeros 15 kilómetros de la N-110, entre la segunda rotonda del puente Adolfo Suárez y el cruce de El Torno. Por otro, plantea una vía ciclista independiente de 50 kilómetros entre Plasencia y el puerto de Tornavacas. Las otras cuatro actuaciones que describe el MSU se reparten entre carreteras de titularidad autonómica y una vía dependiente de la Diputación de Cáceres. En todos los casos, la filosofía es parecida: modernizar carreteras ya existentes mediante mejoras de trazado, arcenes más anchos, carriles para tráfico lento en pendientes, mejor señalización e iluminación suave en el entorno de núcleos urbanos.

Los organizadores denuncian que el aislamiento actual no solo frena el turismo, sino que «estrangula» cualquier posibilidad de desarrollo logístico e industrial para los municipios cacereños.

Las consecuencias

El déficit histórico en comunicaciones terrestres y ferroviarias ha generado un «efecto embudo», por un lado, un aislamiento logístico. En este sentido, la falta de autovías completas impide que las empresas del norte cacereño (como las del sector frutícola del Jerte o el industrial de Plasencia) sean competitivas en tiempos de entrega.

También una fuga de talento ya que la dificultad para desplazarse a centros de trabajo o estudio empuja a los jóvenes a abandonar sus municipios. Igualmente, causa una deficiencia en servicios puesto que el acceso a la sanidad especializada se complica, ya que los tiempos de desplazamiento a hospitales de referencia aumentan por el estado de las carreteras secundarias.

Otra de las consecuencias es el desgaste del turismo. Aunque la región tiene un alto valor patrimonial, la mala conectividad disuade al turista de corta estancia que busca rapidez.

Propuestas adicionales

Más allá de las grandes autovías, no habría que dejar pasar por alto soluciones tecnológicas y de transporte flexible como la digitalización y talento digital. Así, programas como el ‘Talento Digital 2026’ buscan que la fibra óptica llegue al 100% de los núcleos rurales para permitir el teletrabajo como alternativa a la movilidad física.

Sería interesante trabajar en el transporte a demanda con la implementación de plataformas digitales que coordinen el transporte público en zonas de baja densidad, optimizando rutas de autobús que actualmente son deficitarias. Igualmente, se debe apostar por comunidades energéticas a a través de proyectos de sostenibilidad que, al reducir costes operativos para empresas locales, compensan parcialmente los altos costes de transporte derivados de la ubicación geográfica.

La sangría demográfica está golpeando con dureza a sectores clave como la construcción. Se estima una falta de más de 10.000 trabajadores en la región debido a la falta de relevo generacional; casi la mitad de la plantilla actual supera los 40 años. También al comercio de proximidad ya que el cierre de negocios en pueblos pequeños genera un «desierto de servicios» que obliga a los habitantes restantes a desplazarse cada vez más lejos para compras básicas. La agricultura también se ve afectada ya que la falta de mano de obra joven pone en riesgo la continuidad de explotaciones familiares, vitales para la economía de la provincia.

El papel de los jóvenes

Los jóvenes no son solo el futuro, sino los activistas del presente. De ahí la importancia del asociacionismo. Grupos juveniles lideran las plataformas de reivindicación de infraestructuras, utilizando redes sociales para visibilizar el problema a nivel nacional. Además, muchos jóvenes están regresando con proyectos de agroindustria tecnológica o turismo activo, exigiendo mejores infraestructuras no como un lujo, sino como una herramienta de trabajo.

En este sentido, Cáceres mira hacia otros modelos que han logrado revertir situaciones similares. Teruel Existe logró situar el déficit de infraestructuras en la agenda política nacional, consiguiendo inversiones específicas para el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Otro ejemplo son las Tierras Altas de Escocia donde gracias a una inversión masiva en conectividad digital y mejora de carreteras estratégicas, han logrado atraer a una nueva generación de «nómadas digitales».

Los organizadores de la manifestación del 20 de mayo hacen un llamamiento a través de ayuntamientos y asociaciones de vecinos para fletar autobuses que faciliten la asistencia. Se invita a los ciudadanos a participar activamente bajo el convencimiento de que «una carretera -dicen- no es solo asfalto, es la puerta de entrada al futuro de nuestros hijos».