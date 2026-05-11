El lento despertar comercial de Cáceres: Esmeralda Park y La Calera, dos proyectos atrapados en el tiempo

La capital cacereña acumula desde hace tiempo varios intentos por modernizar y ampliar su oferta de compras y ocio con grandes superficies capaces de atraer inversión y consumidores más allá de la propia ciudad. Entre los proyectos más relevantes que se han puesto sobre la mesa en los últimos años figuran el parque comercial La Calera, vinculado a la barriada de Nuevo Cáceres, y Esmeralda Park, previsto en la zona del recinto ferial.

Dos situaciones distintas, aunque con una lectura común: espacios que fueron concebidos para ordenar suelos pendientes de desarrollo y reforzar la actividad económica de la ciudad, pero que no han terminado de tomar forma en los términos planteados.

Junto al centro comercial Way Cáceres, simbolizan las dificultades para convertir anuncios en realidades: propuestas ambiciosas sobre el papel, pero lastradas por litigios urbanísticos, cambios en el planteamiento y la prudencia de los inversores. Una se ha materializado solo a medias, con un supermercado como única pieza en funcionamiento de un área comercial que aspiraba a incorporar más operadores; la otra permanece paralizada y sin vistas a ejecutarse a corto plazo.

La Calera, sin continuidad

En Nuevo Cáceres, el parque comercial La Calera no ha terminado de tomar forma. La actuación fue concebida como un centro de medianas superficies integrado en la barriada, con aparcamientos y conexión con el entorno urbano, pero su desarrollo se ha quedado a medio camino. La urbanización se ejecutó y Aldi abrió sus puertas en 2023, aunque el resto del espacio sigue sin nuevas implantaciones conocidas.

El último movimiento en la zona ha sido la salida a subasta de una parcela municipal contigua, correspondiente al APE 31.02 ‘San Antonio Comercial 1’, con un presupuesto base de licitación de 492.500,47 euros (407.025,18 euros sin impuestos) y una superficie de 1.865,86 metros cuadrados donde podrían implantarse oficinas, servicios, negocios de ocio o un establecimiento hotelero. La operación introduce una novedad administrativa en un ámbito que sigue pendiente de rematar su desarrollo, aunque no implica por sí misma la recuperación de los antiguos planes comerciales del entorno.

Operarios durante la construcción del supermercado Aldi en Nuevo Cáceres. / Carla Graw

La lectura municipal es más prudente que la de una reactivación del parque. Desde el Ayuntamiento de Cáceres separan la venta de la parcela de los planes que se manejaron en su día para los terrenos próximos al Aldi. La explicación que trasladan es que aquellas ideas pertenecen a una etapa pasada y que ahora no existe ningún proyecto concreto previsto en esa zona.

El único movimiento oficial, precisan, es “la enajenación de la parcela”. Con ese escenario, La Calera queda por ahora como un espacio urbanizado, pero sin el desarrollo completo que se llegó a plantear.

Una promesa junto al ferial

Más al sur, junto a la N-630 y el entorno del actual recinto ferial, el desarrollo previsto tampoco ha llegado a materializarse. Esmeralda Park se planteó como una gran área de compras y ocio vinculada al futuro desarrollo del sector ‘Nuevo Ferial’. Su diseño prevé 30.929 metros cuadrados de zonas comerciales, áreas verdes, ocio familiar, infraestructuras deportivas y 1.572 plazas de aparcamiento, además de 22 locales para actividades como moda, alimentación, restauración, bricolaje, deporte, cine, ocio, hogar o automóvil.

La iniciativa se inserta en una operación urbanística de mayor alcance para el crecimiento de la ciudad hacia el sur, vinculada a nuevos suelos residenciales, al futuro de Ifeca y al nuevo recinto ferial. Sus promotores la presentaron como un polo de atracción regional, apoyado en la conexión con las principales vías de entrada a Cáceres y en la posibilidad de captar actividad más allá del término municipal.

Desarrollo previsto en el futuro Esmeralda Park, entre La Cañada y el ferial. / La Esmeralda Park Cáceres

Pulso comercial

Sin embargo, el planteamiento no ha pasado del plano administrativo y promocional. Acumula años de tramitación y retrasos, sin obras visibles ni calendario cierto de ejecución. Aunque el programa del sector ha dado pasos en los últimos años, el desarrollo continúa sin materializarse sobre el terreno.

A esa lentitud se ha sumado la batalla urbanística abierta por la expansión de nuevos parques en la capital cacereña. La Agrupación de Interés Urbanístico del Nuevo Ferial, promotora del suelo donde se plantea La Esmeralda Park, recurrió ante el Contencioso-Administrativo la tramitación del cercano Way Cáceres al considerar que los cambios de uso aprobados para la parcela del antiguo matadero ampliaban el suelo destinado a actividad comercial y perjudicaban a otros desarrollos.

De esta forma, la fotografía final es la de dos proyectos que no han cumplido aún el recorrido previsto: uno ha quedado reducido, por ahora, a una primera implantación; el otro sigue atrapado en el papel.