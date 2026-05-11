Muere Domingo Pulido, histórico del socialismo de Cáceres, a los 95 años

Cáceres despide a Domingo Pulido Galán, uno de esos nombres que forman parte de la memoria viva del socialismo local. Fallecido a los 95 años, Domingo fue durante décadas una referencia discreta, cercana y firme para varias generaciones de militantes socialistas cacereños. Fue concejal en el Ayuntamiento de Cáceres durante la etapa de Carmen Heras, quien fuera alcaldesa de la ciudad, y pertenecía a esa generación que entendía la política como compromiso cotidiano, conversación, memoria y servicio público. Quienes le trataron recuerdan a un hombre de una gran sabiduría, amable en el trato y siempre dispuesto a compartir una reflexión o una anécdota.

La presidenta del PSOE local y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández Casero, ha lamentado su pérdida y lo ha definido como "un socialista ejemplar". La dirigente socialista tiene previsto acompañar a la familia en el sepelio en la mañana de este martes.

La memoria de Antonio Canales

Domingo Pulido hablaba de política con pasión, pero también con memoria. En sus conversaciones aparecía a menudo la figura de Antonio Canales, el que fuera primer alcalde socialista de Cáceres, fusilado el día de Navidad de 1936. Para Domingo, aquella historia no pertenecía solo a los libros ni a las conmemoraciones: formaba parte de una herida colectiva que la ciudad debía seguir recordando.

Era habitual verle en la cafetería de Mamen, en la calle Rodríguez Moñino, donde solía acudir a desayunar. Allí, entre saludos, cafés y conversaciones pausadas, volvía una y otra vez sobre la historia de Cáceres, la política local y las personas que, desde distintos momentos, habían dejado una huella profunda en la ciudad.

Su manera de contar no era solemne, sino cercana. Tenía la capacidad de unir la experiencia personal con la memoria colectiva, de hacer comprensible una época y de recordar que la política también se construye en los encuentros de todos los días.

Un homenaje en vida

Hace alrededor de un año, la agrupación socialista le rindió un cálido homenaje por ser el socialista más longevo de la organización. Fue un reconocimiento cargado de afecto, de esos que no solo miran una trayectoria política, sino también una forma de estar en la vida.

La familia socialista llora ahora su adiós con la certeza de despedir a una persona querida. Domingo representaba una militancia hecha de fidelidad, presencia y convicciones. No necesitaba grandes gestos para dejar claro dónde estaba: bastaba escucharlo hablar de Cáceres, de la justicia social, de la memoria democrática o de quienes le precedieron.

Un hombre de familia

Junto a su compromiso público, quienes le conocieron destacan su dimensión más íntima. Domingo cuidó hasta el final de su querida esposa, un gesto que resume bien su carácter: afectuoso, constante y entregado.

Tenía tres hijos, Carlos, Luis Miguel y Cándido Javier, y seis nietos: Luis Miguel, Beatriz, Patricia, Marta, Miguel y Javier. Para ellos queda ahora el recuerdo de un padre y abuelo presente, conversador y entrañable. Para Cáceres, el de un hombre que acompañó la vida política local con respeto, memoria y compromiso.

Último adiós en Serfátima

La capilla ardiente de Domingo Pulido Galán está instalada en la sala 4 del tanatorio Serfátima. La misa por su eterno descanso tendrá lugar este martes, 12 de mayo, a las 12.30 horas, en la capilla del propio tanatorio.

Será el momento del último adiós para su familia, sus amigos, sus compañeros de militancia y todos aquellos que encontraron en Domingo una voz serena, una conversación amable y una memoria imprescindible del socialismo cacereño.