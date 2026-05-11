'Pateando Cáceres' vuelve con una jornada de senderismo y convivencia el 17 de mayo

La Agrupación Local del PSOE de Cáceres ha organizado una nueva edición del programa 'Pateando Cáceres 2025/26', que regresará el próximo domingo 17 de mayo de 2026 con una ruta senderista por los alrededores de la ciudad bajo el nombre de “Senderos de la Sierrilla”.

La actividad propone un recorrido de aproximadamente 8 kilómetros, con dificultad baja-media, pensado para participantes de todas las edades y condiciones físicas. La salida tendrá lugar a las 10:00 horas desde el Parque del Príncipe (zona de la piscina) y la llegada está prevista en torno a las 13:00 horas en la sede de la AAVV Los Castellanos.

Desde la organización se destaca que la iniciativa incluye también una ruta accesible alternativa, con el objetivo de garantizar la participación de todas las personas interesadas, independientemente de su movilidad o forma física.

Ruta senderista del PSOE de Cáceres. / EP

Convivencia

Con este tipo de propuestas, los socialistas cacereños buscan fomentar los hábitos de vida saludables, promover el conocimiento del entorno natural de Cáceres y reforzar los espacios de convivencia vecinal. “Pateando Cáceres” se consolida así como una actividad orientada a disfrutar de la ciudad desde una perspectiva más activa y comunitaria.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa. Las personas interesadas podrán apuntarse hasta el jueves a las 19:00 horas mediante el correo electrónico psoeinstitucionalcaceres@gmail.com o a través de WhatsApp en el número 689 10 54 28.

Desde la organización se anima a la ciudadanía a sumarse a esta jornada de deporte, naturaleza y encuentro social, con el objetivo de seguir descubriendo los espacios naturales del municipio “paso a paso” y en compañía.