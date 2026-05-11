Punk, blues y rock: la música que viene después de Womad

Womad ya se ha despedido de Cáceres. Tras varias jornadas de conciertos, mestizaje y miles de personas llenando el casco histórico, la ciudad encara ahora otra etapa musical distinta con bandas diversas.

Uno de los primeros conciertos será el de Sonny Vincent, referente histórico del punk neoyorquino y figura de culto de la escena ‘underground’ estadounidense. La actuación, organizada por Piñata Productions, tendrá lugar el 18 de mayo en Boogaloo Club. La cita simboliza el espíritu de una programación paralela sostenida por salas pequeñas y promotores independientes capaces de atraer propuestas internacionales fuera de los grandes circuitos comerciales.

De Pink Floyd a Rufus T. Firefly

La segunda mitad de mayo estará también marcada por propuestas de gran formato dirigidas a públicos mucho más amplios. El 15 de mayo, el Palacio de Congresos acogerá ‘IM-PULSE Pink Floyd Tribute’, un espectáculo audiovisual concebido para recrear la experiencia escénica y sonora de la histórica banda británica.

Los tributos musicales llenan cada vez más auditorios gracias a una combinación de nostalgia, repertorios reconocibles y montajes técnicos.

Ese mismo día, el Gran Teatro continuará con la programación primaveral con la banda Rufus T. Firefly, recomendada por el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de TikTok, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco ‘Todas las cosas buenas’.

La mítica Vargas Blues Band actuará en junio, en el Corral de las Cigüeñas. / CEDIDA

Blues clásico

Ya en junio (el 25) llegará otra de las citas destacadas del calendario musical: el concierto de la Vargas Blues Band en El Corral de las Cigüeñas. La actuación de la banda liderada por Javier Vargas devolverá el blues-rock clásico a uno de los espacios culturales más singulares del casco histórico cacereño.

En contraste con los grandes escenarios o los eventos multitudinarios, El Corral apuesta por conciertos de cercanía y aforos reducidos, donde la experiencia musical se construye desde la proximidad entre artista y público.

En el exrtremo opuesto, el sello DREAMSLIV3 XXL, que aterrizará en Cáceres en la Feria de San Fernando (del 23 al 30 de mayo) para reforzar la idea de espectáculos pensados para grandes aforos, fuerte presencia de DJs, producción visual, sesiones multitudinarias y programación orientada especialmente al público joven.

La apuesta busca además competir con el modelo de macrofiestas y festivales urbanos que proliferan en muchas capitales españolas, donde la música funciona ya como principal elemento de atracción durante las ferias y fiestas patronales.

Aunque el perfil artístico es radicalmente distinto al del festival Womad, estos eventos comparten algo esencial: la capacidad de transformar durante varios días la dinámica habitual de la ciudad y convertir la música en el centro de la actividad social y económica, antes de la sequía cultural veraniega en la ciudad.