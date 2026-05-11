Recuperan un solar degradado en Cáceres para crear un aparcamiento de 25 plazas

El Ayuntamiento de Cáceres acondicionará una parcela de 600 metros cuadrados, actualmente en estado de deterioro y situada en la calle Guatemala, en la barriada de Llopis-Iborra, para habilitar un nuevo parking en superficie con capacidad para 25 vehículos. La actuación permitirá recuperar un espacio urbano “actualmente degradado” y dar respuesta a los problemas de estacionamiento del barrio, según ha informado el consistorio.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha visitado la parcela junto al concejal de Obras, Víctor Bazo; la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos; y técnicos municipales, con el objetivo de supervisar los detalles del proyecto.

Zona del futuro aparcamiento en superficie. / EP

Actuación en Llopis-Iborra

El proyecto contempla la adecuación integral de la superficie, con el objetivo de habilitar 25 plazas de estacionamiento destinadas a “aliviar la falta de espacio para vehículos que sufre el barrio”. El terreno presenta actualmente un notable estado de deterioro.

Para su transformación en aparcamiento, se ejecutará el asfaltado completo de la parcela, la construcción de dos rampas de acceso y salida para vehículos y peatones desde la calle Guatemala, la reparación del muro de contención y la instalación de una nueva barandilla de protección.

Inversión municipal

El presupuesto estimado para la intervención asciende a 25.000 euros, que serán asumidos íntegramente por el Ayuntamiento de Cáceres. Las obras se llevarán a cabo a través de la empresa concesionaria Construcciones Hidráulicas y Viales S.A.

El concejal Víctor Bazo ha señalado que la actuación responde a una petición vecinal trasladada mediante los presupuestos participativos, con el objetivo de reducir los problemas de estacionamiento en la zona.

Además del asfaltado y la señalización, el consistorio prevé mejorar los accesos y acondicionar el entorno urbano para facilitar el uso del nuevo aparcamiento. El Ayuntamiento confía en que los trabajos se ejecuten en un plazo breve para poner la infraestructura a disposición de los vecinos.

Con esta intervención, el Gobierno municipal continúa desarrollando actuaciones de mejora urbana en distintos barrios de la ciudad, orientadas a la recuperación de espacios degradados y la mejora de los servicios públicos de proximidad, según han indicado fuentes municipales.