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Cooperación internacional

Uruguay se fija en Cáceres como referente en turismo sostenible y gestión del territorio

La viceministra de Turismo uruguaya, Ana Claudia Caram, se reunió con la Diputación de Cáceres este lunes, destacando la estrecha relación y colaboración con Extremadura en proyectos de valorización ambiental y cultural

Miguel Ángel Morales, en la reunión con la viceministra Caram.

Miguel Ángel Morales, en la reunión con la viceministra Caram. / Pablo Parra

Pablo Parra

Cáceres

La viceministra de Turismo de Uruguay, Ana Claudia Caram, ha mantenido este lunes un encuentro institucional con el presidente de Felcode y de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en el marco de una visita destinada a reforzar la cooperación entre Uruguay y Extremadura en materia de turismo sostenible, desarrollo territorial e intercambio de experiencias vinculadas al medio rural. En la reunión, que tuvo lugar en el palacio provincial, participaron también el secretario y el gerente de Felcode, Alfonso Beltrán y Antonio Fuentes, respectivamente.

La visita forma parte de un programa de trabajo centrado en el impulso de estrategias turísticas sostenibles y en la generación de oportunidades de desarrollo económico y empleo en territorios rurales y de interior. Durante su estancia, la delegación uruguaya mantendrá diferentes reuniones técnicas con responsables de la diputación y personal especializado para conocer iniciativas extremeñas relacionadas con territorios Unesco, gestión de datos turísticos, promoción y marketing de destinos, espacios naturales y proyectos ligados al astroturismo.

Miguel Ángel Morales con Ana Claudia Caram.

Miguel Ángel Morales con Ana Claudia Caram. / Diputación de Cáceres

“Venimos a las tierras extremeñas para seguir fortaleciendo este hermanamiento y este vínculo estrecho que tenemos con toda Extremadura, sobre todo con su gente y con los profesionales que durante mucho tiempo han colaborado y ayudado a Uruguay”, señaló Caram.

El papel de Felcode

La viceministra destacó además la relación de cooperación que desde hace años mantienen el Ministerio de Turismo uruguayo y Felcode, especialmente en iniciativas desarrolladas en la denominada triple frontera entre Uruguay, Brasil y Argentina. Allí, explicó, se trabaja en la creación de un espacio transfronterizo vinculado a un futuro 'Parque de la Paz', concebido como un proyecto de valorización ambiental, cultural y social del territorio.

“Felcode ha hecho una ayuda muy importante con su gente, con sus técnicos y con sus aportes para que realmente tengamos condiciones de poder desarrollar un espacio que ponga en relevancia la naturaleza, pero también al hombre y sus propias identidades”, afirmó.

Imagen de la reunión.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

Lazos entre Uruguay y Extremadura

Caram subrayó que uno de los objetivos de esta visita es conocer de primera mano las metodologías y experiencias que Extremadura aplica en la gestión de parques naturales y destinos turísticos inteligentes, así como su apuesta por el turismo vinculado a la observación astronómica y al aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

“Esta es una instancia de aprendizaje, de intercambiar modos de hacer y que también sean útiles para nuestro país”, indicó la responsable uruguaya, quien insistió en la necesidad de seguir consolidando vínculos institucionales y técnicos entre ambos territorios. “Queremos seguir estrechando lazos y dejar las puertas abiertas para que también ustedes conozcan Uruguay y podamos generar un vínculo, como siempre se ha dado hasta ahora, de lazos fuertes y de aprendizaje mutuo”, añadió.

Noticias relacionadas y más

A lo largo de la semana, la delegación conocerá diferentes proyectos turísticos y de cooperación desarrollados en Extremadura y en la raya luso-extremeña. Entre las visitas previstas figuran experiencias como El Barco del Tajo, Mina de la Constanza o el Risco de las Villuercas, además de iniciativas de cooperación cultural y turística en la localidad portuguesa de Marvão y en la pedanía fronteriza de La Fontañera.

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