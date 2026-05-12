El antiguo Mesón Gredos de Moctezuma en Cáceres ya tiene relevo: "Haremos comida casera"

Ahora se llamaba La Revuelta, pero muchos en Cáceres lo siguen recordando como el Mesón Gredos, célebre donde los haya en la calle Atahualpa, 25, en pleno barrio de Moctezuma, una zona de hostelería emergente que no pierde su sabor popular. Ahora, ese local ya tiene relevo y abrirá la semana que viene de la mano de los hosteleros argentinos Daniel Alejandro Prados y Pablo Rubén Werning, que desde hace un año regentan en la avenida de Alemania el bar Consecuencia, 11.

Ahora, ambos socios amplían su negocio y en Atahualpa abren Consecuencia, 25, siguiendo la estela de su 'franquicia' hostelera en Cáceres. "Haremos comida casera", dice Pablo, que ultima las tareas de adaptación del negocio. Él y Daniel Alejandro llegaron a la ciudad hace 23 años. Prados en natural de Córdoba y se formó en España junto a Martín Berasategui, uno de los referentes del sector culinario internacional. Werning es de Catamarca, del Valle de San Fernando; su madre es española y decidió venir a tierras cacereñas, donde trabajó en gimnasios pero principalmente en el área gastronómica.

En el nuevo establecimiento seguirán la estela que tantas cosas buenas les está dejando en la avenida de Alemania. Servirán platos como la empanada argentina, las hay de pollo y carne; cómo no en un bar fundado por argentinos. No faltarán la carne confitada, lagrimitas de pollo, provolone al horno, costilla de ternera asada... Además, se harán comidas por encargo: arroz con bogavante, con gambones, patatas y bacalao, paletillas de codero, perdices... Manjares todos ellos en lo que además de Dani tiene mucho que ver Felicia Galán Corrales, que está en la cocina de Consecuencia 11 y que prepara sus delicias como si estuviera en casa, porque aquí lo casero manda.

Los trabajadores

Y si en Consecuencia 11 hay siete empleados, incluyendo a los propietarios, en Consecuencia 25 se sumarán cinco. No faltarán los desayunos y los vinos de la tierra (Ribera del Guadiana, Ribera del Duero y un largo listado más) serán dos atractivos más del local. El buen trato seguirá siendo la dinámica de este estableciiento. "Estamos muy contentos e ilusionados", explica Pabo, a la espera de ultimar solo algunos detalles para despegar.