El Ayuntamiento de Cáceres incorporará a 155 trabajadores: así se reparten las áreas

El Ayuntamiento de Cáceres pondrá en marcha el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2026 (PCEME), que permitirá la contratación de 155 personas desempleadas para reforzar distintos servicios municipales. Las incorporaciones tendrán una duración de entre 9 y 12 meses y estarán orientadas a mejorar la atención ciudadana y el funcionamiento diario del consistorio.

El concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega / EP

Reparto por áreas

Las nuevas contrataciones se distribuirán principalmente entre las áreas de atención social, administración, turismo y mantenimiento urbano, junto a otros servicios municipales de apoyo. En concreto, se incorporarán 15 auxiliares administrativos, 65 auxiliares de ayuda a domicilio, 36 ordenanzas, 12 auxiliares de información turística y 4 técnicos superiores del área social, entre otros perfiles.

También se prevén plazas para un auxiliar de biblioteca, un dinamizador sociocultural, un monitor de huertos de ocio, así como 2 operarios de servicios múltiples, 4 peones de albañilería y 2 peones de cementerio. Como novedad, el programa incluye 2 responsables de servicios municipales para pedanías, destinados a reforzar la gestión en las entidades locales menores.

Igualdad y acceso al empleo

El programa reserva además 10 plazas para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público temporal. El proceso de selección seguirá los criterios establecidos por la Junta de Extremadura, priorizando a mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración, jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad.

Financiación del programa

En cuanto a la financiación, la Junta de Extremadura aportará 2,67 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Cáceres incrementará su contribución hasta los 605.537 euros. La inversión total del programa asciende a 3,28 millones de euros, lo que supone un aumento respecto al ejercicio anterior.

El concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega, ha subrayado que el programa permitirá, además, garantizar la continuidad de los servicios municipales, al no existir interrupciones entre los distintos planes de empleo, lo que asegura una cobertura estable en áreas clave del Ayuntamiento.