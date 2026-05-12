Empleo
El Ayuntamiento de Cáceres incorporará a 155 trabajadores: así se reparten las áreas
El Gobierno popular critica la retirada de fondos de las diputaciones para los planes de empleo
El Ayuntamiento de Cáceres pondrá en marcha el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2026 (PCEME), que permitirá la contratación de 155 personas desempleadas para reforzar distintos servicios municipales. Las incorporaciones tendrán una duración de entre 9 y 12 meses y estarán orientadas a mejorar la atención ciudadana y el funcionamiento diario del consistorio.
Reparto por áreas
Las nuevas contrataciones se distribuirán principalmente entre las áreas de atención social, administración, turismo y mantenimiento urbano, junto a otros servicios municipales de apoyo. En concreto, se incorporarán 15 auxiliares administrativos, 65 auxiliares de ayuda a domicilio, 36 ordenanzas, 12 auxiliares de información turística y 4 técnicos superiores del área social, entre otros perfiles.
También se prevén plazas para un auxiliar de biblioteca, un dinamizador sociocultural, un monitor de huertos de ocio, así como 2 operarios de servicios múltiples, 4 peones de albañilería y 2 peones de cementerio. Como novedad, el programa incluye 2 responsables de servicios municipales para pedanías, destinados a reforzar la gestión en las entidades locales menores.
Igualdad y acceso al empleo
El programa reserva además 10 plazas para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público temporal. El proceso de selección seguirá los criterios establecidos por la Junta de Extremadura, priorizando a mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración, jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad.
Financiación del programa
En cuanto a la financiación, la Junta de Extremadura aportará 2,67 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Cáceres incrementará su contribución hasta los 605.537 euros. La inversión total del programa asciende a 3,28 millones de euros, lo que supone un aumento respecto al ejercicio anterior.
El concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega, ha subrayado que el programa permitirá, además, garantizar la continuidad de los servicios municipales, al no existir interrupciones entre los distintos planes de empleo, lo que asegura una cobertura estable en áreas clave del Ayuntamiento.
- Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida
- El colegio Diocesano de Cáceres denuncia y despide a una profesora de su guardería por presuntos malos tratos a menores de 3 años
- El alcalde de Cáceres, entre los cientos de invitados: así fue la gran fiesta de inauguración de Dehesa, el local de Javier Cardenal
- El Zani vuelve a levantar la persiana en Cáceres: 'Queremos que siga siendo el bar de toda la vida
- Estos son los conciertos de la Feria de Cáceres: una oferta musical 'gratuita y de calidad
- Dos monjas embisten con su coche a una furgoneta y obliga a la Policía Local de Cáceres a cortar la calle Catedrático Antonio Silva
- Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía
- José Antonio Calderón, encargado de reparar la estatua de Leoncia en Cáceres: 'Se puede arreglar, espero no tardar más de un mes