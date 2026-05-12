Se busca talento global para transformar el medio rural

Cáceres, 12 may.- El Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 ha puesto en marcha el proyecto piloto Rural Labs, una iniciativa internacional que busca atraer talento global para desarrollar procesos de creación contemporánea en el medio rural extremeño, combinando arte, participación ciudadana y desarrollo territorial.

La convocatoria, abierta hasta el 31 de mayo, está dirigida a artistas de todo el mundo que podrán optar a residencias en distintas sedes de Extremadura entre julio y noviembre de 2026. El programa incluye procesos de creación, mediación cultural y trabajo directo con comunidades locales.

Rural Labs se concibe como un laboratorio cultural en el territorio, orientado a generar redes entre artistas, espacios independientes y ciudadanía, con el objetivo de reforzar la cohesión social y activar el tejido cultural del entorno rural.

Tres sedes

En esta primera fase han sido seleccionadas tres sedes de entre 15 candidaturas presentadas: Mudarte, La Sindicalista Estudio Cáceres y Ras de Terra, espacios vinculados a la creación escénica, las artes visuales y el entorno natural, que acogerán las futuras residencias artísticas.

La selección ha sido realizada por un comité internacional integrado por expertos en mediación cultural y residencias artísticas europeas, que han valorado la capacidad de los proyectos para integrar creación contemporánea y trabajo comunitario en el territorio.

Las residencias se enmarcan en el enfoque estratégico Transculture (Tierra, Camino y Ciclo), uno de los ejes de la candidatura de Cáceres 2031, que apuesta por vincular creación artística, territorio y sostenibilidad cultural como base del desarrollo de la propuesta.

Además de las residencias, el programa contempla actividades abiertas al público con el fin de implicar a la ciudadanía en los procesos creativos y reforzar la relación entre artistas y comunidades locales, ampliando el impacto social del proyecto.

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Con Rural Labs, Cáceres 2031 avanza en la implementación de su BidBook antes de la resolución final de la candidatura, consolidando una estrategia que apuesta por convertir el medio rural extremeño en un espacio activo de innovación cultural y creación internacional.