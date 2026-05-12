Cáceres acoge el nacimiento de 'La Petite Mort', un nuevo grupo musical con una propuesta abierta y difícil de etiquetar

Guadalupe Delgado y Rubén Cebrián están detrás de La Petite Mort, un nuevo proyecto musical que se presentará por primera vez con banda completa el próximo 15 de mayo, a las 22.30 horas, en la sala 'Boogaloo Café Cáceres'. Sobre el escenario estarán acompañados por Alicia Gadella al bajo y Edu Mateos a la guitarra.

Once canciones y una nueva etapa

"Nos conocíamos desde hacía años y en varias ocasiones habíamos hablado de la idea de hacer música juntos, aunque nunca llegábamos a dar el paso. Hasta que un día empezamos a crear casi sin pensarlo y enseguida vimos que había conexión y que el resultado funcionaba. Así nació 'New Day', nuestro primer tema, que además tuvo una acogida muy positiva. A partir de ahí todo fue creciendo de manera natural y comenzamos a trabajar en las once canciones que formarán parte de nuestro primer disco, que verá la luz en junio. Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa y con todo lo que está por venir".

Dos trayectorias unidas por la música

La música ha formado parte de la vida de ambos desde muy jóvenes. Guadalupe creció en un entorno completamente ligado al mundo musical, sus padres eran propietarios de la discoteca Yugo, en Navalvillar de Pela, donde su padre trabajaba como DJ y también se encargaba del sonido y la iluminación en diferentes salas. Además, fabricaba altavoces artesanales, por lo que Guadalupe pasó su infancia rodeada de vinilos, micrófonos, cables y equipos de sonido. En el caso de Rubén , su trayectoria musical comenzó a los 17 años, cuando empezó a tocar la batería. Desde entonces ha formado parte de distintas bandas, como 'Cárnica Sound' y 'Hombre Tigre', grupo del que sigue siendo integrante en la actualidad. También ha acompañado sobre el escenario a artistas como Chloe Bird y Rafa Sánchez. Paralelamente, mantiene una estrecha vinculación con la producción musical a través de su propio estudio.

Entre la electrónica, el indie y el rock

Lejos de encasillarse en un único estilo, el grupo apuesta por una propuesta musical abierta y difícil de etiquetar. Su sonido nace de una mezcla natural de influencias y emociones que va tomando forma durante el propio proceso creativo, sin seguir unas normas predefinidas. En sus canciones conviven ritmos cercanos al funk, bases electrónicas, melodías indie e incluso momentos con una mayor fuerza y presencia rockera. Esa variedad es precisamente una de las señas de identidad del proyecto, que busca dejarse llevar por lo que transmite cada tema en lugar de ajustarse a un género concreto. Para sus integrantes, la mejor manera de comprender qué es realmente La Petite Mort no pasa por definirlo con palabras, sino por escucharlo y permitir que cada persona conecte con la música desde su propia experiencia y sensibilidad.