Cáceres, desbordada por el abandono animal: cachorros y gatos heridos buscan hogar

El abandono de perros en Cáceres ha vuelto a aumentar de forma preocupante, hasta el punto de que el Refugio de San Jorge ha tenido que hacerse cargo incluso de varios cachorros. Así lo advierte Laura Varaldi, presidenta de la asociación Proyecto Animalista por la Vida, quien en declaraciones a este periódico alerta del repunte de casos registrados en los últimos meses y muestra su sorpresa ante una situación que, lejos de mejorar, vuelve a agravarse.

Hace apenas un día, el equipo del refugio encontró a Flash, un cachorro de entre tres y cuatro meses, cruce de border collie, descrito como un perro activo, juguetón, inteligente y especialmente cariñoso. El pequeño se encuentra ahora en busca de un hogar que le ofrezca una nueva oportunidad.

Flash, un nuevo cachorro en el Refugio de San Jorge. / Cedida

Aumento de camadas y campaña de adopción

Además, como ocurre cada año por estas fechas, el refugio está registrando un aumento de nacimientos de gatos. Desde la entidad trabajan intensamente para encontrarles una familia y evitar así que crezca el número de animales en la calle. Antes de su adopción, se encargan de garantizar todos los cuidados necesarios, incluyendo desparasitación, vacunación, implantación de microchip, pasaporte y castración. Muchos de estos gatos ya se encuentran disponibles para adopción y esperan una segunda oportunidad.

Un gato sin hogar, aún en el refugio. / Cedida

Un grave accidente y una segunda oportunidad

Entre los casos más impactantes atendidos recientemente se encuentran dos gatos muy jóvenes que han sobrevivido a un grave accidente con una cortadora de maleza. Ambos han tenido que ser amputados de una de sus patas, aunque desde el refugio señalan que su evolución es positiva y que cada día muestran una notable mejoría.

Dos gatos que han sufrido un accidente. / Cedida

Un problema que no deja de crecer

El abandono de animales continúa siendo una de las principales problemáticas a las que se enfrentan los refugios, que cada año ven cómo aumentan los casos sin que la situación llegue a remitir. Desde estas entidades insisten en la importancia de la concienciación y la responsabilidad a la hora de convivir con un animal, recordando que no son objetos, sino seres vivos que dependen por completo de sus cuidadores. Asimismo, subrayan la necesidad de promover la adopción responsable y el cuidado adecuado de los animales a lo largo de toda su vida. Mientras tanto, el trabajo diario de voluntarios y asociaciones se centra en ofrecer una segunda oportunidad a todos aquellos que llegan en situación de abandono o vulnerabilidad.