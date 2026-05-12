Cáceres propone un martes de reflexión cultural: cine, poesía y memoria

Propuestas diversas en la ciudad este martes.

La Filmoteca proyecta 'La sábana y la montaña'

La Filmoteca de Extremadura acoge este martes 12 de mayo, a las 20.30 horas, la proyección de la película La sábana y la montaña en sus instalaciones de la calle Rincón de la Monja, 6. La cinta está calificada como no recomendada para menores de siete años. El filme relata la historia de la comunidad de Covas do Barroso, en el norte de Portugal, que descubre los planes de la empresa británica Savannah Resources para construir la mina de litio a cielo abierto más grande de Europa a escasos metros de sus viviendas. Frente a esta amenaza, los vecinos deciden organizarse para defender su territorio y expulsar a la compañía de sus tierras. La película, estrenada en 2024, fue nominada a Mejor Película en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

El Palacio de la Isla acoge la presentación de 'Réquiem y exaltación'

El Palacio de la Isla acoge este martes, de 18.30 a 19.30 horas, la presentación del poemario Réquiem y exaltación, del escritor Matías Escalera Cordero. La entrada será gratuita. La obra reflexiona sobre la desaparición de la vieja clase obrera y las nuevas formas de precariedad laboral, contraponiendo las luchas colectivas del pasado con la realidad actual de trabajadores sometidos a dinámicas deshumanizadoras. A través de una voz crítica y de fuertes imágenes poéticas, el libro denuncia la explotación neoliberal y reivindica la dignidad frente a la injusticia social.

Cartel oficial de la presentación del poemario. / Ayuntamiento de Cáceres

El Ateneo acoge una charla sobre las supervivientes del Patronato franquista

El Ateneo de Cáceres celebra este martes, de 19.00 a 21.00 horas, la charla-coloquio 'Supervivientes del Patronato Franquista de Protección a la Mujer', un encuentro dedicado a la memoria histórica y a la visibilización de las experiencias de mujeres que vivieron bajo esta institución durante la dictadura franquista. La actividad contará con la participación de la historiadora Desiré Rodríguez Martínez y Elena García Mantecón, además de los testimonios de supervivientes como Consuelo García del Cid, Paca Blanco Díaz y Loli Benito. El coloquio busca generar un espacio de reflexión y diálogo sobre el impacto social y personal de este organismo, fomentando la memoria colectiva y una mirada crítica sobre esta etapa de la historia reciente.