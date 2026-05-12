Cáceres sufre falta de ópticos: "Los jóvenes se marchan a estudiar fuera y no regresan para iniciar su vida laboral"

En Perfect Visions & Audioperfect buscan incorporar a un óptico-optometrista en Cáceres. Con motivo de este anuncio publicado en sus redes sociales, este medio ha conversado con Cesáreo Pintado, CEO del centro, para conocer de primera mano las necesidades de profesionales especializados en la región.

Retener el talento, el gran reto del sector óptico

"En nuestro sector existe una carencia real de profesionales. En Extremadura nos encontramos con dos dificultades principales: la primera es que no contamos con una universidad que ofrezca la especialidad de Óptica, lo que obliga a muchos jóvenes a marcharse fuera de la región para formarse, principalmente a ciudades como Sevilla o Madrid. Desde nuestro centro seguimos apostando por el talento extremeño y, por ello, hemos lanzado esta nueva oferta de empleo, con el objetivo de evitar la fuga de profesionales y facilitar que puedan desarrollar su carrera aquí, en su tierra. Además, puede parecer algo anecdótico, pero otro inconveniente es que muchos jóvenes prefieren ciudades con playa y apuestan por zonas de costa, algo en lo que, evidentemente, nosotros ya no podemos competir".

Una labor sanitaria con enfoque preventivo y personalizado

Se trata de una profesión sanitaria que combina el conocimiento técnico con el trato directo con las personas, en la que el óptico-optometrista desempeña un papel fundamental en el cuidado de la salud visual. Su labor no se limita a graduar la vista o adaptar lentes, sino que también incluye la detección de posibles alteraciones visuales y la identificación de signos que pueden requerir la derivación a otros profesionales sanitarios, contribuyendo así a la prevención y el seguimiento de diferentes problemas oculares.

El contacto continuo con los pacientes convierte cada intervención en un proceso individualizado, adaptado a las necesidades visuales de cada persona según su edad, actividad o circunstancias concretas. Desde la atención a niños en edad escolar hasta el acompañamiento a personas mayores, se trata de un trabajo muy variado que exige una atención personalizada en cada caso.

Innovación y nuevas técnicas

El sector de la óptica y la optometría, por su parte, ha experimentado una evolución constante en los últimos años, impulsada por los avances tecnológicos aplicados a la salud visual. La incorporación de nuevas lentes, sistemas digitales de medición y equipos de diagnóstico más precisos ha mejorado notablemente la capacidad de detección y corrección de problemas visuales. A ello se suman nuevas áreas de especialización como la terapia visual o la contactología avanzada, que amplían el alcance de esta profesión dentro del ámbito sanitario.

Esta evolución permanente obliga a los profesionales a mantenerse en continua formación, pero al mismo tiempo convierte la óptica-optometría en una carrera en crecimiento, con nuevas oportunidades de desarrollo y una demanda creciente de especialistas cualificados.