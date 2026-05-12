El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres

La Ronda Sureste de Cáceres vuelve a ajustar su proyecto. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la segunda modificación del contrato de obras del segundo tramo de esta infraestructura, entre la Ex-100 y la Ex-206, con un incremento presupuestario de 1.215.615 euros.

La modificación afecta al lote 2, comprendido entre la N-630 y la EX-206, la parte que conecta la rotonda del ferial con la carretera de Miajadas y que, según informó la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, está previsto que pueda abrir al tráfico este verano tras haber retrasado su calendario inicial por el tren de borrascas de enero y febrero y por los trabajos derivados del hallazgo arqueológico.

Restos arqueológicos

El cambio aprobado ahora está directamente relacionado con los resultados de la excavación arqueológica realizada en la zona, que ha permitido localizar restos de la Vía de la Plata. Ese hallazgo ya había obligado a replantear parte de la actuación para proteger e integrar la antigua calzada en el entorno de la nueva carretera.

La modificación consistirá en sustituir la glorieta Ruta de la Plata, prevista inicialmente en el proyecto, por una intersección en T doble que se aleje de la zona donde han aparecido los restos arqueológicos. La Junta también prevé generar un pequeño parque para poner en valor los vestigios detectados y dar continuidad al trazado de la Vía de la Plata mediante una pasarela peatonal metálica.

Una obra con retrasos

La Ronda Sureste comenzó a construirse en julio de 2024 con un plazo de ejecución inicial de 18 meses, pero los trabajos se han ido prolongando. La parte más avanzada, entre el entorno del ferial y la carretera de Miajadas, tenía una previsión inicial de finalización en abril, aunque la consejería trasladó posteriormente que la apertura se retrasaba hasta el verano.

El otro tramo, entre el ferial y la carretera de Badajoz, acumula más demora por las lluvias, el retraso en las voladuras y los permisos pendientes de Adif para autorizar el paso elevado sobre las vías del tren. Esa fase no estará lista hasta 2027, según la previsión trasladada entonces por la consejería.

El proyecto de la Ronda Sureste de Cáceres cuenta con una inversión adjudicada de 16,2 millones de euros, dividida en dos lotes. La nueva modificación contractual eleva ahora el coste en algo más de 1,2 millones para adaptar la obra al hallazgo de la Vía de la Plata y compatibilizar la nueva infraestructura viaria con la protección patrimonial.