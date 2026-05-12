Un edificio entero de tres plantas en plena plaza Mayor de Cáceres se transforma en seis apartamentos turísticos

La plaza Mayor de Cáceres incorporará en los próximos meses seis nuevos apartamentos turísticos en uno de sus edificios. Se trata del inmueble situado en el número 34 de la plaza (donde está el restaurante El Mariscal), donde las viviendas existentes pasarán a destinarse a uso turístico tras una actuación que ya ha quedado concluida.

Las obras se han prolongado durante cuatro meses y, según ha confirmado el representante de la empresa Seimar, encargada de acometer los trabajos, la intervención se encuentra ya finalizada. Pese a ello, los apartamentos todavía no han comenzado a comercializarse, aunque la previsión es que puedan incorporarse al mercado turístico en los próximos meses.

Seis alojamientos en plena plaza Mayor

La actuación afecta al conjunto de viviendas del edificio, que serán transformadas en apartamentos turísticos. Con esta operación, el número 34 de la plaza Mayor se sumará a la creciente oferta de alojamientos turísticos en el entorno del casco histórico, una zona especialmente demandada por visitantes por su inmediatez a la ciudad monumental, la concatedral de Santa María, el Arco de la Estrella y los principales itinerarios patrimoniales.

El representante de Seimar ha señalado que la obra ya está terminada, aunque el proyecto aún se encuentra pendiente de su puesta en marcha comercial. La intervención ha consistido en la adecuación interior del inmueble para adaptarlo al nuevo uso previsto, manteniendo su ubicación estratégica en uno de los espacios más transitados de la ciudad.

Un enclave de máxima demanda turística

La plaza Mayor se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales puntos de entrada turística a Cáceres. Su papel como antesala de la ciudad monumental, unido a la concentración de hostelería, comercio y servicios, ha convertido este entorno en un lugar especialmente atractivo para la implantación de alojamientos de corta estancia.

La llegada de estos seis apartamentos refuerza esa tendencia en un momento en el que el turismo continúa teniendo un peso creciente en la economía local. El casco histórico y sus alrededores concentran buena parte de la demanda de quienes visitan Cáceres durante fines de semana, puentes y periodos vacacionales, atraídos por el patrimonio, la gastronomía y la agenda cultural de la ciudad.

Pendientes de su comercialización

Aunque las obras ya han concluido desde hace unos meses, los apartamentos todavía no están disponibles para reservas. La empresa ha confirmado que la actuación está terminada, pero los alojamientos permanecen a la espera de iniciar su fase de comercialización.

Una vez entren en funcionamiento, el edificio del número 34 pasará a destinar todas sus viviendas a uso turístico, incorporando así una nueva oferta alojativa en pleno corazón de Cáceres.