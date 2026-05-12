Formación de élite en hostelería: la Junta declara estratégico el plan de Atrio en Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado la declaración como proyecto estratégico del plan formativo presentado por la empresa ATRIO RESTORAN S.L., con sede en Cáceres, dentro del marco regulador de la formación para el empleo en Extremadura. La iniciativa está orientada a reforzar la cualificación profesional en el sector de la hostelería y la restauración de alta gama.

Formación de alta especialización

El programa impulsado por Atrio se centra en la creación de itinerarios formativos específicos para generar talento especializado en turismo y restauración, con especial atención al arraigo local. El objetivo es dar respuesta a la falta de personal cualificado en la denominada “nueva restauración” y facilitar la incorporación de jóvenes desempleados o en riesgo de exclusión al mercado laboral.

La empresa plantea una formación vinculada a la demanda real del sector, orientada a cubrir puestos en empresas extremeñas del ámbito turístico y gastronómico. El plan se concibe como una herramienta para transformar la fuerza laboral joven en perfiles profesionales adaptados a las necesidades actuales del mercado.

Estructura del programa

El proyecto formativo tendrá una duración de 1.100 horas por acción formativa y contará con grupos de 15 alumnos por edición. La enseñanza será de carácter presencial e incluirá contenidos teóricos, prácticos y teórico-prácticos, además de apoyo tutorial y soporte técnico online.

El programa está dirigido prioritariamente a personas con formación en Turismo y Hostelería, especialmente titulados de Grado Medio de Formación Profesional y certificados de profesionalidad vinculados a estas familias. La formación busca consolidar competencias en un entorno de alta exigencia profesional.

Impulso al empleo cualificado

La Junta de Extremadura destaca que la declaración de proyecto estratégico permite reforzar la conexión entre formación y empleo, favoreciendo la creación de perfiles altamente cualificados en un sector considerado clave para la economía regional. El modelo pretende mejorar la empleabilidad de los participantes y su integración en empresas del ámbito de la restauración.

Con esta iniciativa, Atrio refuerza su posicionamiento como referente en el segmento de la gastronomía de excelencia y el turismo de lujo, apostando por la formación como vía para garantizar la sostenibilidad del sector y la captación de talento en Extremadura.