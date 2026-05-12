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El homenaje póstumo a Fernando José Valverde Moreno tras su muerte en Cáceres honrará su legado

La Asociación Cultural Amigos de la Estatua del Poeta rinde homenaje póstumo a Fernando José Valverde Moreno, fallecido el 3 de marzo de 2026

Fernando, a la derecha, entregando el premio a Joaquín, al mejor burro de la Feria Ganadera 2023.

Fernando, a la derecha, entregando el premio a Joaquín, al mejor burro de la Feria Ganadera 2023. / Cedida a El Periódico

Matías Simón Villares

Cáceres

La Asociación Cultural Amigos de la Estatua del Poeta José María Gabriel y Galán en el Paseo de Cánovas. Cáceres, quiere rendir un homenaje y un recuerdo permanente a Fernando José Valverde Moreno, que nos dejó el pasado día 3 de marzo de 2026. Hombre del campo, apretado contra la tierra, amigo de sus amigos y ese su gusto por las tradiciones de esta tierra parda nuestra y suya "extremeña "

Me preguntaba siempre por las actividades de nuestra Asociacion de Poetas y se le iluminaban los ojos cuando me escuchaba recitar el 'Embargo'. Como veterinario de la Junta de Extremadura en Cáceres, colaboró con nosotros (Amigos del Parque del Príncipe) en el rescate de la feria tradicional de ganado cada 28 de mayo.

Fue jurado durante 16 años en la elección del mejor burro, mulo o caballo de feria. Este año, mi querido Fernando, uno de los premios llevará tu nombre. No tengo palabras para agradecer la profesionalidad, honestidad y romanticismo de la Oficina Veterinaria de Cáceres para que cada año podamos celebrar en el Recinto Hípico la tradicional feria ganadera.

A todos sus compañeros, a sus familiares y amigos quiero decirles que nunca olvidaremos a Fernando, que le queremos un montón y que siempre volveré la cara aunque no le vea. En nombre de todos los poetas y de todos los extremeños: gracias muchísimas gracias, Fernando.

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Matías Simón Villares. Presidente de la Asociación Cultural Amigos del Poeta, José María Gabriel y Galán. Paseo de Canovas. Cáceres.

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