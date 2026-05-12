Intérpretes ciegos o con discapacidad visual protagonizarán una obra en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara

La ONCE y la dirección del Festival de Teatro Clásico de Alcántara han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de seguir impulsando una programación cultural más accesible e inclusiva dentro de la 40ª edición del certamen cacereño. Gracias a este acuerdo, el festival volverá a incorporar a su cartel una propuesta escénica protagonizada por intérpretes ciegos o con discapacidad visual.

El acuerdo ha sido rubricado por Rocío Montero, directora del festival, y Ángel Luis Gómez, en presencia del director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE, Andrés Ramos.

La colaboración permitirá llevar hasta Alcántara la obra ‘Las gracias mohosas’, de la dramaturga del Siglo de Oro Feliciana Enríquez de Guzmán, interpretada por la compañía valenciana Samaruc Teatre, una agrupación formada por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual y apoyada por la ONCE. La representación tendrá lugar el próximo 3 de agosto en el escenario instalado en la plaza de España de la localidad.

Firma del convenio. / Atakama

Desde la ONCE destacan que este tipo de acuerdos permiten avanzar hacia una cultura más abierta y participativa, donde la inclusión deje de ser una excepción para convertirse en algo natural dentro de la programación artística. “Trabajamos para que la cultura sea un espacio verdaderamente accesible e inclusivo, donde todas las personas puedan participar activamente”, señaló Gómez, quien defendió además la necesidad de seguir dando visibilidad al talento de los intérpretes ciegos.

“El acuerdo con el Festival de Alcántara nos permite demostrar que la inclusión no solo es necesaria, sino también enriquecedora para las artes escénicas y para la sociedad en su conjunto”, añadió.

Un festival inclusivo y accesible

Por su parte, Rocío Montero subrayó que la renovación de este convenio supone “un paso más” dentro del compromiso del festival por acercar el teatro a todos los públicos y derribar barreras de acceso a la cultura.

“Apostamos por un festival inclusivo, sensible y comprometido con la accesibilidad, en el que el teatro sea una herramienta para compartir, emocionar y derribar barreras”, afirmó la directora del certamen, quien insistió en la voluntad de convertir Alcántara en “un espacio para visibilizar talento, diversidad y participación”.

La 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara está organizada por el Ayuntamiento de Alcántara bajo la dirección de Atakama Creatividad Cultural y cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, además de diversas entidades colaboradoras.

Samaruc Teatre

La presencia de Samaruc Teatre en el festival supone además el reconocimiento a una de las compañías inclusivas más consolidadas del panorama teatral vinculado a la ONCE. El grupo nació en Valencia en 1992 como un taller de teatro impulsado por personas con ceguera o discapacidad visual, en su mayoría afiliadas a la organización.

Cinco años después dio el salto definitivo a los escenarios como compañía profesional, iniciando una trayectoria marcada por la adaptación de textos clásicos y contemporáneos y por una fuerte dimensión social y pedagógica. Desde 2007, bajo la dirección de Begoña Sánchez, Samaruc Teatre ha consolidado una identidad artística propia que combina el compromiso inclusivo con la experimentación escénica y la divulgación cultural.

Además de actuar en distintos teatros de España, la compañía desarrolla habitualmente actividades en centros educativos y residencias de mayores, acercando el teatro a públicos diversos y reivindicando el valor del arte como herramienta de integración y transformación social.