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Investigan a una cacereña de 61 años por un robo con fuerza en un bar de Sanxenxo

La mujer, de 61 años y natural de Cáceres, se apoderó de unos 700 euros en efectivo y varias botellas de alcohol del establecimiento

La Guardia Civil de Sanxenxo, en una imagen facilitada.

La Guardia Civil de Sanxenxo, en una imagen facilitada. / CEDIDA

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Guardia Civil investiga a una mujer de 61 años, natural de Cáceres y asentada en Sanxenxo, como presunta autora de un robo con fuerza cometido el pasado mes de abril en un bar de este municipio pontevedrés.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando, según ha señalado este martes la Guardia Civil en un comunicado, la mujer había forzado el acceso al interior del establecimiento aprovechando que no había nadie dentro.

Dinero en efectivo y botellas de alcohol

Una vez en el interior del local, la presunta autora se apoderó de unos 700 euros en efectivo que se encontraban en la caja registradora, además de varias botellas de bebidas alcohólicas. La investigación se ha iniciado después de la denuncia presentada por el responsable del negocio. A partir de ahí, la Guardia Civil ha logrado reconstruir los movimientos realizados por la sospechosa antes y después de que se produjera el robo.

Noticias relacionadas y más

Citación judicial en Cambados

El análisis de esos movimientos, junto al resto de gestiones practicadas durante la investigación, ha permitido identificar plenamente a la mujer, que ha quedado investigada como presunta autora de un delito de robo con fuerza. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Cambados, donde la investigada deberá comparecer cuando sea citada.

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