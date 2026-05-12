El manifiesto contra la guerra que no pudo leerse en el Womad por la lluvia se celebrará este jueves en Cánovas

La lectura del manifiesto que cada año acompaña al festival Womad en Cáceres se celebrará finalmente este jueves, a las 19.30 horas, en el kiosco de la Música del paseo de Cánovas. La lluvia impidió que el comunicado pudiera hacerse público durante la celebración del festival, rompiendo así una tradición que, según sus impulsores, se mantenía desde hace casi diez años.

El texto ha sido elaborado de forma conjunta por la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres y Cáceres con Palestina, y será leído por miembros de ambas organizaciones. El manifiesto plantea un "no rotundo" a la guerra, reclama el compromiso de la ciudadanía para detener el genocidio en Gaza y defiende la acogida de las personas migrantes.

Cartel de la convocatoria. / Cedido

En el comunicado, los colectivos denuncian que el alto el fuego en Gaza de octubre de 2025 "no ha sido respetado por Israel en ningún momento" y sostienen que los ataques contra la población civil han continuado. También critican las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria, la ocupación militar de parte de la Franja y el deterioro de la situación en Cisjordania y Líbano.

Las organizaciones denuncian, además, la actuación de los gobiernos occidentales y piden intensificar las acciones de solidaridad con el pueblo palestino, así como reforzar las campañas de boicot y aislamiento de Israel.

El manifiesto incorpora también un mensaje contra todas las guerras y en defensa de los derechos de las personas migrantes. "Ninguna persona es ilegal", recoge el texto, que reivindica que "migrar es un derecho" y que "la vida no se negocia".

Con esta lectura pública, las plataformas quieren recuperar el llamamiento que no pudo realizarse en el escenario del Womad y trasladar a la ciudadanía cacereña un mensaje de rechazo a la guerra, a las fronteras y a la indiferencia ante el sufrimiento de la población civil.