Concentración
El manifiesto contra la guerra que no pudo leerse en el Womad por la lluvia se celebrará este jueves en Cánovas
La lectura pública será a las 19.30 horas en el kiosco de la Música y correrá a cargo de la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres y Cáceres con Palestina
La lectura del manifiesto que cada año acompaña al festival Womad en Cáceres se celebrará finalmente este jueves, a las 19.30 horas, en el kiosco de la Música del paseo de Cánovas. La lluvia impidió que el comunicado pudiera hacerse público durante la celebración del festival, rompiendo así una tradición que, según sus impulsores, se mantenía desde hace casi diez años.
El texto ha sido elaborado de forma conjunta por la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres y Cáceres con Palestina, y será leído por miembros de ambas organizaciones. El manifiesto plantea un "no rotundo" a la guerra, reclama el compromiso de la ciudadanía para detener el genocidio en Gaza y defiende la acogida de las personas migrantes.
En el comunicado, los colectivos denuncian que el alto el fuego en Gaza de octubre de 2025 "no ha sido respetado por Israel en ningún momento" y sostienen que los ataques contra la población civil han continuado. También critican las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria, la ocupación militar de parte de la Franja y el deterioro de la situación en Cisjordania y Líbano.
Las organizaciones denuncian, además, la actuación de los gobiernos occidentales y piden intensificar las acciones de solidaridad con el pueblo palestino, así como reforzar las campañas de boicot y aislamiento de Israel.
El manifiesto incorpora también un mensaje contra todas las guerras y en defensa de los derechos de las personas migrantes. "Ninguna persona es ilegal", recoge el texto, que reivindica que "migrar es un derecho" y que "la vida no se negocia".
Con esta lectura pública, las plataformas quieren recuperar el llamamiento que no pudo realizarse en el escenario del Womad y trasladar a la ciudadanía cacereña un mensaje de rechazo a la guerra, a las fronteras y a la indiferencia ante el sufrimiento de la población civil.
- Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida
- El colegio Diocesano de Cáceres denuncia y despide a una profesora de su guardería por presuntos malos tratos a menores de 3 años
- El alcalde de Cáceres, entre los cientos de invitados: así fue la gran fiesta de inauguración de Dehesa, el local de Javier Cardenal
- El Zani vuelve a levantar la persiana en Cáceres: 'Queremos que siga siendo el bar de toda la vida
- Estos son los conciertos de la Feria de Cáceres: una oferta musical 'gratuita y de calidad
- Dos monjas embisten con su coche a una furgoneta y obliga a la Policía Local de Cáceres a cortar la calle Catedrático Antonio Silva
- Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía
- José Antonio Calderón, encargado de reparar la estatua de Leoncia en Cáceres: 'Se puede arreglar, espero no tardar más de un mes