Sucesos
Un motorista de 23 años sufre una fractura de tobillo tras chocar con un coche en la avenida Antonio Hurtado de Cáceres
El joven ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres tras el accidente ocurrido en la rotonda de Antonio Hurtado con la avenida Cervantes
Un motorista de 23 años resultó herido este lunes tras verse implicado en una colisión con un coche en Cáceres. El accidente ocurrió a las 14.29 horas en la rotonda de Antonio Hurtado con la avenida Cervantes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.
Traslado al hospital
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una patrulla de la Policía Local de Cáceres y una unidad medicalizada del SES, activadas desde el CAUE 112. Los sanitarios asistieron al conductor de la moto, que presentaba una fractura de tobillo, y lo trasladaron al Hospital Universitario de Cáceres.
El parte del 112 señaló inicialmente que se trataba de un herido menos grave, aunque en el apartado de consecuencias el estado figura como grave. En cualquier caso, el joven fue evacuado al centro hospitalario tras recibir la primera atención sanitaria en el lugar del accidente.
Sucesos
Hace apenas una semana ocurrió un suceso similar en la avenida Isabel de Moctezuma. Una mujer resultó herida leve en un accidente de tráfico registrado el pasado miércoles. La colisión se produjo entre dos vehículos en la rotonda que conecta esta vía con las calles Luxemburgo y Atahualpa.
Como consecuencia del choque, la afectada fue atendida inicialmente en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres para una valoración médica más completa.
El accidente obligó a extremar la precaución en la zona durante parte de la mañana, mientras los servicios de emergencia intervenían y la Policía Local recababa información sobre lo ocurrido.
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