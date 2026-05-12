Así es la nueva exposición sobre las Fuerzas Armadas que ha llegado a Cáceres: un viaje a través del ejército

El Palacio de la Isla de Cáceres acoge desde este martes y hasta el próximo 5 de junio la exposición ‘Defensa Nacional. La adaptación permanente de las Fuerzas Armadas’, una muestra itinerante impulsada por el Ministerio de Defensa que repasa la evolución del Ejército español en las últimas décadas y su transformación para adaptarse a los nuevos retos y amenazas internacionales.

La inauguración contó con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, y del coronel y delegado de Defensa en Cáceres, Vicente Lunar, además de representantes institucionales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal vinculado al ámbito militar.

Durante su intervención, Suárez destacó la importancia de acercar este tipo de iniciativas culturales y divulgativas a la ciudadanía cacereña y subrayó la relación histórica que las Fuerzas Armadas han mantenido con la ciudad.

Intervención de Jorge Suárez. / Pablo Parra

“Para nosotros es un verdadero honor y un verdadero placer poder exponer esta muestra en el Palacio de la Isla”, señaló el edil, quien enmarcó esta iniciativa dentro de la estrategia cultural impulsada por el consistorio de cara a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.

El concejal invitó además a los vecinos a visitar una exposición que, según indicó, permite comprender “la adaptación que ha habido a lo largo de los tiempos de nuestras Fuerzas Armadas”, así como el papel social, económico y cultural que históricamente han tenido en la ciudad.

“No simplemente porque hayan dado a conocer Cáceres a muchos españoles, sino porque nos han colocado en un punto importante cada vez que han venido reclutas, profesionales o alumnos militares”, afirmó.

Acercar el ejército a la población

Por su parte, Vicente Lunar fue el encargado de presentar el contenido de la exposición, una muestra que llega a Cáceres procedente de Badajoz y que se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebrará el próximo 30 de mayo.

El coronel explicó que el objetivo principal de la exposición es mostrar cómo el Ejército español ha evolucionado desde la década de los años 80 hasta la actualidad, pasando de unas Fuerzas Armadas masivas y poco cohesionadas a un modelo más profesionalizado, moderno y preparado para operaciones internacionales. “Queremos que la gente entienda el gran cambio que han hecho las Fuerzas Armadas para adaptarse a los riesgos y amenazas actuales”, explicó.

A lo largo del recorrido, la muestra analiza la transformación de los tres ejércitos —Tierra, Armada y Aire— mediante paneles informativos, infografías y material audiovisual. Vicente Lunar incidió especialmente en el cambio experimentado por el Ejército de Tierra desde los años 80, cuando contaba con alrededor de 300.000 efectivos, hasta la actualidad, con unos 70.000 militares profesionales.

Imágenes expuestas. / Pablo Parra

“Antes había unidades con distinto material, distinta formación y poca cohesión. Ahora tenemos un ejército mucho más preparado, interoperable y profesional”, señaló.

El delegado de Defensa recordó además algunos hitos importantes de esa evolución, como la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas hace casi cuatro décadas, un cambio que calificó de “fundamental” para la modernización del Ejército.

Evolución

La exposición también aborda aspectos relacionados con la tecnología militar, las operaciones internacionales, la modernización de los sistemas de armamento y la cooperación entre los distintos cuerpos del Ejército español y sus aliados internacionales.

Durante su explicación, Lunar repasó además la reorganización militar que afectó en los años 80 y 90 a numerosas ciudades españolas, entre ellas varias localidades extremeñas, con el traslado de regimientos desde núcleos urbanos hacia grandes bases militares.

Ese proceso, reconoció, permitió una mayor cohesión y modernización de las unidades, aunque también provocó cierto distanciamiento entre el Ejército y la población civil. “Se despegó un poco la sensación de cercanía entre el pueblo y el soldado”, admitió.

Detalle de un traje. / Pablo Parra

La muestra dedica igualmente espacio a la Armada y al Ejército del Aire y del Espacio, destacando capacidades tecnológicas como las fragatas F-100, los submarinos españoles, los helicópteros NH90 o los aviones Eurofighter, además de explicar el funcionamiento conjunto de las Fuerzas Armadas en operaciones nacionales e internacionales.

Vicente Lunar defendió además el alto nivel de preparación del Ejército español en comparación con otros países europeos y puso en valor la interoperabilidad entre unidades y cuerpos militares. “El militar siempre se está preparando para cuando se le requiera”, afirmó.

La exposición podrá visitarse gratuitamente en el Palacio de la Isla hasta el próximo 5 de junio y forma parte de la programación divulgativa impulsada por Defensa para acercar la realidad actual de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía.