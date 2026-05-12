Cultura y tradición
La Parroquia de San Pedro de Alcántara de Cáceres celebra cultos en honor a María Auxiliadora del 20 al 23 de mayo
Se rezará el Santo Rosario y se celebrarán eucaristías diarias, con imposición de medallas y ofrenda floral
La Parroquia de San Pedro de Alcántara acogerá entre los días 20 y 23 de mayo los cultos en honor a María Auxiliadora, con la celebración de un triduo, eucaristías y una solemne procesión que reunirá a numerosos fieles.
Durante los días 20, 21 y 22, a las 19.30 horas, se rezará el Santo Rosario, seguido de las correspondientes eucaristías a las 20.00 horas. El miércoles 20, la misa estará presidida por D. Roberto Rubio Domínguez, rector del Seminario de Cáceres, acompañado por seminaristas del centro.
Jueves y viernes, eucaristías con imposición de medallas y ofrenda floral
El jueves 21, la eucaristía será oficiada por D. Raúl Hernández Pérez, párroco de Aldeanueva del Camino, Zarza de Granadilla y profesor de Teología Espiritual en el Seminario de Cáceres, con la animación del grupo Alborada, dirigido por el padre Gianni Vettori. Al finalizar, se realizará la imposición de la medalla a los nuevos socios. El viernes 22, la misa estará presidida por D. Jonny Pereira Socas, párroco del Espíritu Santo, Buen Pastor, Casas de Don Antonio y Valdesalor, y contará con la participación del coro de la Cofradía del Cristo del Humilladero de Cáceres, dirigido por D. Antonio Pablo Rubio. Durante el ofertorio se llevará a cabo la tradicional ofrenda del clavel a la Virgen.
Solemne procesión y eucaristía para finalizar los actos
Los actos culminarán el sábado 23 de mayo con la solemne procesión de María Auxiliadora, que partirá a las 19.30 horas desde la parroquia y estará acompañada por la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Misericordia de Cáceres. A continuación, se celebrará la eucaristía presidida por los párrocos D. Juan Gómez Solís y D. Miguel Ángel Morán Manzano, con la animación del Coro Rociero Virgen de la Montaña.
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