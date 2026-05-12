Un profesor y sus alumnos conocen la redacción en 1966 durante la inauguración del fotograbado en Cáceres

El 12 de noviembre de 1966 se inauguró en la redacción el nuevo taller de fotograbado, un avance tecnológico que marcó un importante paso en la modernización de los procesos de impresión del periódico. La puesta en marcha de este taller fue anunciada en la portada del diario con una fotografía del Ayuntamiento de Cáceres y una cabecera destacada en color azul, subrayando la relevancia del acontecimiento.

Innovación en la calidad y rapidez de impresión

El origen de este taller se enmarcó en la necesidad de adaptar la producción periodística a las nuevas técnicas de reproducción de imágenes, que permitieran una mayor calidad, rapidez y precisión en la impresión. El fotograbado, técnica que sustituyó progresivamente a métodos más artesanales, se convirtió en una herramienta clave para mejorar la reproducción fotográfica en prensa, facilitando la integración de imágenes más nítidas y detalladas en las páginas del diario.

Visita educativa a la redacción durante la inauguración

Durante la jornada de inauguración, se vivió un ambiente especialmente significativo en la redacción. Se incluyó la publicación de una imagen en la que aparecían un profesor y un grupo de alumnos que visitaron las instalaciones. Tras mostrarse sorprendidos al conocer de primera mano cómo se elaboraba el periódico, posaron junto a las máquinas acompañados por su maestro, en una escena que reflejaba el interés didáctico de la visita.

Esta experiencia formativa permitió a los estudiantes acercarse al funcionamiento interno de una redacción y comprender las distintas fases del proceso de impresión, desde la composición hasta la reproducción final. Posteriormente, los alumnos debieron trasladar a clase sus impresiones, convirtiendo la visita en una actividad educativa que reforzaba el aprendizaje práctico sobre los medios de comunicación y las tecnologías de impresión de la época.