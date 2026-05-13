¿Cuándo abrió sus puertas el colegio de las Hermanas Corazonistas en Cáceres?

En abril de 1967, las Hermanas Corazonistas del Sagrado Corazón de Jesús pusieron en marcha en Cáceres un nuevo colegio, situado en la calle Santa Luisa de Marillac, en las inmediaciones de la zona de Médico Sorapán. La iniciativa formó parte del impulso educativo que estas religiosas venían desarrollando en distintos puntos de España, con una clara vocación docente y de servicio social.

Vocación educativa y compromiso social

Las Hermanas Corazonistas del Sagrado Corazón de Jesús se caracterizaban por su dedicación a la enseñanza, especialmente en la educación de niñas y jóvenes, combinando la formación académica con una atención especial a los valores cristianos y humanos. Su labor solía centrarse en la creación de centros educativos que respondían a las necesidades de la época, en contextos donde la escolarización femenina iba ganando cada vez mayor relevancia.

Un nuevo centro educativo y cambios institucionales

La apertura del colegio en Cáceres supuso así la incorporación de un nuevo espacio educativo en la ciudad, que poco a poco fue integrándose en la vida cotidiana del barrio y contribuyendo a la formación de varias generaciones de estudiantes. Poco después de estos acontecimientos, Martín Brañas accedió a la presidencia de la Diputación, iniciando una nueva etapa en la institución provincial en un contexto de cambios administrativos y sociales en la región.