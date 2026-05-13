Nuevo atropello en el mismo paso de peatones de Nuevo Cáceres en menos de una semana

La calle Juan Solano Pedrero, en la barriada de Nuevo Cáceres, ha registrado en la mañana de este miércoles un nuevo atropello en el mismo paso de peatones en el que hace apenas una semana se produjo otro incidente de características similares.

Según ha podido saber este diario tras contactar con testigos presenciales, el suceso se ha producido cuando un vehículo que circulaba por la calle Oaxaca se ha incorporado a Juan Solano Pedrero y ha alcanzado a una mujer joven que estaba cruzando por el paso de peatones.

Un paso muy próximo al cruce

Los vecinos apuntan a la cercanía del paso de peatones con el cruce de la calle Oaxaca como una de las posibles causas del accidente. "La conductora no ha visto a la chica porque había un ángulo muerto. Por eso la ha atropellado", ha señalado Eva Suárez, vecina del barrio y propietaria de un salón de peluquería y estética, que se ha mostrado impactada por la proximidad en el tiempo con el anterior atropello.

Dos personas cruzan el paso de peatones donde ocurrió recientemente el atropello. / Carlos Gil

La joven atropellada no ha sufrido heridas de gravedad, aunque sí ha recibido un golpe en una pierna y otro en la cabeza, según los testimonios recabados. También la conductora ha necesitado asistencia médica tras el suceso.

Sorpresa entre los vecinos

El nuevo accidente ha causado sorpresa y preocupación entre quienes se encontraban cerca del lugar. "Nos hemos quedado todos flipando. Estábamos cerca del lugar del suceso y hemos pensado: 'otra vez no, es imposible' que haya otro atropello", ha relatado Eva.

El atropello ha reabierto la inquietud vecinal por la seguridad de este punto de Nuevo Cáceres, donde los residentes consideran que la ubicación del paso de peatones, muy próxima a la incorporación desde la calle Oaxaca, puede dificultar la visibilidad de los conductores.

Riesgo en la calle

Algunos vecinos advierten de que, "por desgracia", este episodio no es un hecho aislado en Nuevo Cáceres. Suárez señala que la estadística de siniestros es "excesivamente alta", sobre todo en una vía en la que confluyen el tráfico de paso, los desplazamientos escolares y la circulación de vehículos pesados. "Desde la zona de la comisaría hacia la rotonda, es una locura. Te juegas la vida a diario. Yo tengo un niño de 10 años que cruza esa avenida dos veces al día. Por ahí pasan coches, autobuses y camiones continuamente, ya que además enlaza con la carretera de Miajadas", explica Suárez, que sostiene que el problema se agrava por la escasez de medidas que obliguen a moderar la marcha.

Según indica, en todo el recorrido apenas hay un paso elevado para los vehículos, pese a la presencia de numerosos pasos de peatones y al trasiego constante de residentes, familias y escolares.

Factores de riesgo

A la velocidad y a la falta de medidas para reducirla se suman otros factores que, de acuerdo con los residentes, aumentan el riesgo en Juan Solano Pedrero. Entre ellos citan la escasa visibilidad en horario nocturno por la falta de iluminación y la cantidad de vehículos estacionados en doble fila en la barriada, dos problemas que dificultan la conducción y reducen el margen de reacción en algunos puntos.

Los residentes sostienen que la combinación de velocidad, circulación abundante, pasos de peatones próximos a las esquinas y vehículos mal estacionados convierte este tramo en un punto especialmente delicado y por ello reclaman medidas que impidan aparcar donde no se debe y obliguen a circular más despacio.