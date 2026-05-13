La autovía que unirá Cáceres con Portugal entra en una nueva fase: el anuncio del PP

El último tramo extremeño de la autovía EX-A1 hasta Portugal vuelve a situarse en el centro del debate político en la provincia de Cáceres. El Partido Popular ha defendido este miércoles que será el Ejecutivo de María Guardiola el que impulse la finalización de la conexión entre Moraleja y la frontera portuguesa, una infraestructura reclamada desde hace años por el norte de la región y especialmente por los municipios del entorno de Coria, Moraleja y Sierra de Gata.

El PP provincial ha asegurado que el proyecto "sigue en marcha" y que la Junta de Extremadura está dando los pasos administrativos necesarios para que pueda convertirse en una realidad. Los populares sostienen que el Gobierno autonómico ha sacado "de un cajón" la actuación y que ahora se trabaja en la fase previa que debe permitir definir el modelo de ejecución.

Autovía Ex-A1 a su paso por Plasencia. / Toni Gudiel

Según la formación, en estos momentos se elabora el estudio de viabilidad, un documento que el PP sitúa para el mes de julio. Una vez finalizado, la Junta prepararía los pliegos para la licitación de la concesión de la obra, según la versión trasladada por el partido.

La conexión con Portugal

El tramo pendiente tiene una importancia estratégica para el norte cacereño porque permitiría completar la autovía hacia la frontera portuguesa y mejorar la comunicación con Lisboa. La EX-A1 enlaza actualmente el eje de Navalmoral, Coria y Moraleja, pero la continuidad hasta Portugal sigue pendiente de desarrollo.

El PP subraya que la actuación autonómica no basta para desbloquear por completo la conexión, ya que el futuro puente internacional requiere la participación del Estado al afectar a dos países. En ese punto, los populares sitúan la responsabilidad en el Gobierno de España.

Una obra pendiente para el norte cacereño

La prolongación de la EX-A1 hasta Portugal es una de las demandas recurrentes del norte de Cáceres, tanto por su impacto en la movilidad diaria como por su papel en la relación económica, turística y comercial con el país vecino. Para los municipios de la zona, la autovía no solo supone una mejora de tiempos de viaje, sino también una puerta de conexión con el mercado portugués.

El comunicado popular no concreta aún plazos de obra ni presupuesto, ya que vincula los siguientes pasos al estudio de viabilidad y a la preparación posterior de los pliegos. Tampoco detalla el calendario del convenio bilateral entre España y Portugal para el puente internacional, uno de los puntos que el PP considera imprescindible para que el proyecto avance en su tramo transfronterizo.

Con esos elementos todavía pendientes, la autovía vuelve a entrar en la agenda política extremeña con dos planos diferenciados: la parte autonómica, que la Junta afirma estar tramitando, y el enlace internacional, que queda condicionado a la firma de un acuerdo entre el Gobierno central y Portugal.